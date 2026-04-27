Сколько россиян не вступают в отношения из-за лишнего веса

Треть россиян признались, что не начинают отношения из-за лишнего веса. Об этом «Газете.Ru» рассказал сервис доставки правильного питания Grow Food, который опросил 4000 респондентов по всей стране.

«Среди самых популярных привычек, от которых россиянам пришлось отказаться из-за полноты, оказались секс (52%), плавание в море или бассейнах (44%), покупка новых вещей (38%), поиск новых отношений и дейтинг (34%), а также ведение соцсетей (19%)», — заявили аналитики.

По словам экспертов, мужчины не довольны собственным телом гораздо чаще, чем женщины (62% против 38%). При этом общий показатель среди респондентов указывает на то, что для большинства их тело не кажется привлекательным — так ответили 53% из них. Наиболее часто этот комплекс встречается у представителей молодого поколения –– зумеров (65%) и миллениалов (57%).

Согласно опросу, 58% россиян не готовы принять свой лишний вес. Еще 42% опрошенных заявили, что хотели бы изменить черты лица. При этом до действий, которые помогут улучшить внешний вид, добираются преимущественно зумеры (46%) и миллениалы (39%).

Среди представителей поколения Х меняют себя в основном женщины (71%), в то время как мужчины принимают свою внешность такой, какая она есть. Эксперты предположили, что именно они — наименее закомплексованная группа россиян.

«Причинами для изменения внешности россияне чаще называют социальные факторы, нежели здоровье. Больше половины (59%) хотят сексуальное и накаченное тело, 48% стремятся с помощью фигуры привлечь к себе больше внимания окружающих, еще 35% –– видят в этом средство защиты от осуждения», — рассказали аналитики.

Эксперты отметили, что только четверть респондентов волнует вопрос здоровья. Чаще всего россиян за недостатки критикуют в семье (56%) и на работе (31%). Еще 13% опрошенных признались, что внешние несовершенства мешают найти работу мечты.

46% респондентов ответили, что правильно питаются и считают калории, чтобы избавиться от лишних килограммов. Занимаются в зале 41% россиян, а 27% — налаживают режим дня.

«Каждый пятый рассматривает пластическую операцию, а 14% –– уколы Оземпика и его аналогов. Голодание применяют лишь 11% опрошенных», — отметили эксперты.

Также удалось узнать, сколько россияне готовы тратить на улучшение своего тела в течение года.

Большинство опрошенных россиян заявили, что готовы потратить на улучшение своего тела в течение года от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Не более 100 тысяч согласны выделить 28% респондентов. Каждый пятый участник опроса заявил о готовности потратить на лучшую версию себя от полумиллиона до миллиона рублей в месяц. Только 7% согласны тратить миллион и больше на тело мечты.