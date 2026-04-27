Психолог назвал простой способ вызвать выброс дофамина

Весенний тренд на «дофаминовые букеты» – яркие цветы – имеет под собой нейробиологическую основу: такие букеты действительно могут привести к выработке дофамина, что поднимает настроение и помогает бороться со стрессом, объяснила «Газете.Ru» доцент кафедры общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Ирина Изюмова.

«После зимы, когда организм испытывает дефицит ярких впечатлений и солнечного света, люди интуитивно ищут быстрые и доступные способы поднять настроение. Яркие цветочные композиции становятся таким «сенсорным якорем»: они запускают позитивные эмоции и помогают мягко выйти из сезонной хандры. Название «дофаминовый», хоть и является маркетинговым, имеет под собой нейробиологическую основу. Дофамин — нейромедиатор, связанный с предвкушением удовольствия и мотивацией. Вид эстетически приятной, насыщенной композиции действительно может вызывать кратковременный выброс дофамина, даря ощущение радости «здесь и сейчас», — заметила психолог.

По словам специалиста, с психологической точки зрения такие букеты работают на нескольких уровнях: они обогащают среду яркими цветами и текстурами, переключают внимание с тревожных мыслей, а сам ритуал выбора или составления букета становится актом заботы о себе. Это экологичный способ регуляции настроения.