Названы причины «самопрепятствования»

Человек «устраивает» преграды на пути к целям, чтобы защититься от реальности.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Самопрепятствование исходит из нашего внутреннего конфликта, мы начинаем сами устраивать себе в жизни некие препятствия. Преграды какие-то. Когда у человека возникают цели, желания, планы, одновременно с этим человек может начинать таким образом себя вести на уровне мыслей, на уровне поведения, осознанно или бессознательно, когда он начинает сам себе эти планы срывать. Потому что нам тяжело воспринимать реальность. Чаще всего самая распространённая причина, когда мы начинаем сами себе мешать в достижении каких-то планов, целей, фантазий — это такая форма защиты. Такая причудливая, странная, абсолютно нелогичная. Защитой она, конечно, не является в чистом виде. Она нас ни от чего не защищает. Но она не сталкивает нас с реальностью. И вот в этом случае это такая защита от реальности. Психика, она вообще склонна защищаться от реальности».

Ранее Соловьёва рассказала о негативной стороне защитных механизмов. Они функционируют бессознательно, поэтому в случае их преобладания есть риск утратить связь с реальностью, пояснила она.