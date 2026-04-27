В чем разница между «лавбомбингом» и любовью с первого взгляда

Психолог Мавиле Караева рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», в чём разница между лавбомбингом и любовью с первого взгляда. По её словам, искренняя влюблённость тоже может быть яркой и полной огня. Тем не менее в ней есть постепенность и интерес к личности другого человека, а не только к своим чувствам.

«При лавбомбинге часто появляется давление: быстрые признания, попытки ускорить сближение, ожидание ответной вовлечённости в том же темпе. В практике это ощущается как несоразмерная скорость, когда партнёр просто не успевает прожить этот процесс и адаптироваться к нему. Поэтому дело не в том, что человек «слишком страстный», а в том, насколько он способен выдерживать постепенность, неопределённость и реальный контакт с другим», — сказала эксперт.

Кроме того, здоровая страсть не рассыпается оттого, что партнёр оказался не таким идеальным, каким казался в первые недели. Отношения рушатся тогда именно в тот момент, когда иллюзия, созданная лавбомбером, сталкивается с реальностью.