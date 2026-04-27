Кто на самом деле управляет движением толпы

Когда мы движемся в плотном потоке людей, наше поведение невольно подчиняется законам коллективной динамики, удивительно похожим на полет птичьей стаи или движение косяка рыб. Однако до недавнего времени механизмы того, как именно люди влияют на траекторию друг друга, оставались малоизученными. Исследователи из Брауновского университета (США) и Университета Неаполя имени Федерико II (Италия) представили новый метод анализа, который раскрывает иерархию внутри движущейся толпы, сообщает Phys.org.

© Naukatv.ru

Визуальная сеть влияния

Ключевым инструментом исследования стала методика «временно-зависимой задержанной направленной корреляции». Изначально этот алгоритм применялся биологами для изучения летучих мышей. С помощью систем захвата движений они проанализировали поведение групп от 10 до 20 человек.

Суть метода заключается в отслеживании микроизменений направления движения. Если один пешеход меняет курс, а спустя короткое время за ним следует другой, система фиксирует связь «лидер — ведомый». Ученые разбили записи на отрезки по 0,5 секунды, создав динамическую сеть взаимодействий.

Эффект авангарда

Результаты работы, опубликованные в Journal of the Royal Society Interface, подтвердили: влияние в толпе распределено крайне неравномерно.

Ключевую роль играют те, кто находится впереди. Люди в авангарде группы обладают максимальным влиянием на идущих сзади.

Те, кто движется в первых рядах, влияют не только на своих ближайших соседей, но и на всю группу в целом через «каскадные пути влияния».

Пешеходы в хвосте колонны практически не оказывают воздействия на общую траекторию движения группы.

«Если вы хотите эффективно управлять толпой, размещение сотрудников службы безопасности или лидеров группы впереди будет гораздо эффективнее», — поясняет ведущий автор исследования Кей Ёсида.

От теории к безопасности