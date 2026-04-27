Психологи выяснили, как формируется рациональное мышление

Новое исследование Лауры Шарбит и коллег, опубликованное в журнале Thinking & Reasoning, показало, что точность интуитивных решений не является врожденной и формируется постепенно в процессе обучения.

Как проверяли мышление школьников

В эксперименте участвовали более 300 школьников двух возрастных групп: семиклассники (около 12 лет) и выпускники школы (около 17 лет). Им предлагали задачи, связанные с вероятностью и логикой, где логика вступает в конфликт с интуицией.

Типичный пример выглядел так: в описании говорится о 995 бухгалтерах и 5 клоунах. Один случайный человек, обозначенный как L, описан словом «смешной». Интуитивная реакция подсказывает выбрать клоуна, однако математически почти наверняка это бухгалтер — просто потому, что их в выборке гораздо больше.

Задачи были построены так, чтобы отделить два режима мышления:

быстрый, автоматический, основанный на первом впечатлении;

медленный, аналитический, требующий проверки статистики.

Два этапа принятия решения

Каждую задачу участники решали дважды. Сначала им давали всего несколько секунд на ответ и одновременно нагружали память дополнительным заданием. Это снижало возможность обдумывания и заставляло опираться исключительно на интуицию.

Затем ту же задачу показывали повторно — уже без ограничения времени. Теперь участники могли пересмотреть свой ответ и изменить его.

Дополнительно использовались контрольные задания, где и стереотип, и статистика вели к одному ответу. Это позволило проверить, понимают ли школьники формулировки, а не просто угадывают.

Что показали результаты

Картина оказалась различной для двух возрастных групп.

Старшие школьники:

чаще давали правильные ответы даже в условиях ограниченного времени,

заметно улучшали результаты при повторном размышлении,

активно корректировали первоначальные ошибки, переходя от интуиции к расчёту.

Младшие школьники:

чаще опирались на очевидные внешние признаки,

почти не улучшали ответы при повторном рассмотрении,

демонстрировали устойчивое влияние стереотипов даже при наличии времени.

Иными словами, у старших уже начинает формироваться способность «перепроверять» собственную интуицию, тогда как у младших этот механизм развит слабо.

Роль когнитивных способностей

Интересный результат касается связи интеллекта и точности ответов. У старших учеников более высокие когнитивные способности были связаны не с мгновенно правильной интуицией, а с умением исправлять себя во втором этапе.

То есть более умные участники не обязательно сразу давали правильный ответ, но чаще замечали ошибку при повторном анализе. У младших школьников подобной связи практически не наблюдалось: уровень когнитивных способностей не предсказывал ни точность интуиции, ни успех при повторном решении.

Как это объясняют авторы

Исследователи предполагают, что логические правила вначале требуют значительных умственных усилий. Подростки учатся применять вероятности и статистику постепенно, через школьную практику и повторение задач.

Со временем эти правила начинают «автоматизироваться» — мозг все быстрее распознает правильные стратегии без сознательных вычислений. У взрослых этот процесс уже в значительной степени завершен, поэтому они могут давать точные ответы почти мгновенно.

Однако у подростков, особенно младших, этот переход еще не завершен. Их мышление по умолчанию опирается на сюжетные и поверхностные признаки, а не на числовую структуру задачи.

По мнению авторов, рациональное мышление, это постепенный процесс, в котором логика сначала требует усилий, а затем становится почти автоматической.