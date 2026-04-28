Почему мужчины все чаще становятся «содержанками»

Мужчины по всему миру массово становятся «содержанками». Специалисты заметили новый тренд, опросив более 350 мужчин. Выяснилось, что все чаще представители сильного пола ищут для отношений обеспеченных женщин. Почему возникла такая тенденция и как она может повлиять на развитие общества, выясняла «Вечерняя Москва».

Почему мужчины становятся «содержанками»

Как рассказала клинический психолог Марианна Абравитова, в последние годы действительно наблюдается заметная тенденция: все больше молодых мужчин становятся инфантильными и зависимыми от женщин, а отношения, где дама опекает и обеспечивает партнера, становятся почти нормой. И причина этого кроется в особенностях воспитания, считает эксперт:

«Многие современные мужчины выросли в семьях, где воспитывались только матерями. Часто такой подход сопровождается гиперопекой. Мать стремится удовлетворить все желания сына, оберегает его от трудностей и формирует у него ощущение собственной исключительности. В результате у мужчин формируется раздутое эго и инфантильность. Они считают, что достойны самого лучшего, но при этом не готовы брать на себя ответственность и решать бытовые или жизненные проблемы».

Психолог заверила: таких мужчин становится все больше, и они легко находят себе пару среди женщин, которым свойственна потребность опекать и контролировать.

«Этим мужчинам нужен кто-то, кто будет о них заботиться, обеспечивать их и направлять. По сути, выполнять роль "шефа-опекатора". А для некоторых женщин такой "мальчик" становится удобным спутником, потому что его можно содержать, контролировать и держать "под крылышком"», — пояснила Абравитова.

Интересно, что этому способствует и смена женских предпочтений, отметила специалист.

«Некоторое время назад была популярна мода на "милф" — женщин зрелых, но еще привлекательных и ресурсных. Они могли обеспечить молодого мужчину материально и социально. Сейчас же наблюдается переход к еще более возрастным женщинам, обладающим еще большими ресурсами — вплоть до возможности оставить наследство мужчине-"содержанцу". Для молодых мужчин такие отношения становятся не только способом решения жизненных проблем, но и своеобразной стратегией выживания», — подчеркнула эксперт.

По словам клинического психолога Ильи Ахмедова, это не новый тренд: такие модели существовали всегда, но сейчас они стали более заметными и менее стигматизированными.

«Речь не столько о "мужчинах-содержанках", сколько о сдвиге ролей и ожиданий в отношениях. Во-первых, это происходит потому, что меняется экономика: нестабильность, выгорание и давление на работе делают идею найти "обеспеченного партнера" психологически привлекательной — как способ снизить тревогу», — рассказал специалист.

Также меняются гендерные роли, заметил психолог. Женщины чаще финансово самостоятельны, а значит, перестает быть обязательным сценарий, где мужчина — основной добытчик.

«Помимо этого, у части людей действительно есть установка избегать ответственности или стремиться к более легкому образу жизни. Но это не гендерная особенность, а личностная стратегия. Наконец, есть фактор культуры: соцсети нормализуют идею "жить за счет отношений", делая ее видимой и даже привлекательной», — считает Ахмедов.

Последствия такого тренда

Для отношений

По мнению специалиста, нельзя оценивать этот тренд с точки зрения «нормальности», потому что в психологии нет универсальной нормы:

«Если в паре есть добровольное согласие, прозрачные ожидания и уважение, то такой формат может работать. Проблемы начинаются там, где есть скрытые ожидания, неравенство власти, зависимость или манипуляции».

Такой способ построения отношений несет определенные риски, предупредил эксперт. Среди них:

финансовая и эмоциональная зависимость одного партнера;

перекос власти в отношениях;

утрата мотивации к развитию у зависимой стороны;

возможные конфликты из-за неравного вклада.

Для общества

Что касается общества, то, с одной стороны, это признак большей гибкости и ухода от жестких ролей. Люди могут строить отношения по своим правилам.

С другой — при массовом распространении этого тренда среди мужчин может усиливаться нестабильность занятости и размываться ценность долгосрочного профессионального развития у сильной половины человечества.

По словам Абравитовой, если раньше подобные отношения считались редкостью и даже осуждались, то теперь это стало обыденностью.

«Практически у каждого есть знакомые с подобным типом отношений. Если эта тенденция сохранится, можно ожидать постепенного перехода к матриархату, где женщины будут играть доминирующую роль в семье и обществе, — считает психолог. — Современное общество движется к модели, где традиционные гендерные роли меняются. Мужчины становятся более зависимыми, а женщины более ресурсными и самостоятельными. Это отражается и в личных отношениях, и в социальных тенденциях в целом».

