Кликбейтные заголовки оказались опасны для психики

Специалисты «Крибрума» по итогам исследования пришли к выводам, что даже крупные СМИ теперь регулярно применяют кликбейт в заголовках, что может в итоге сказаться на росте уровня стресса у читателей.

Как сообщает проект СМИ2 и ТАСС-Аналитика, методика кликбейта — это способ создания заголовков и текстов, который нацелен на привлечение внимания аудитории при провокацией или манипуляцией.

Когда читатель начинает понимать, что в действительности открытая им новость не имеет конкретно к нему отношения, дело уже сделано: он уже отдал СМИ свою норму внимания и обеспечил издание возможностью размещения рекламы.

Эксперты «Крибрума» подчеркивают, что это явление не такое безобидное, как кажется. Постоянный поток «шокирующих» заголовков способствует росту думскролинга, который в последствии усиливает у пользователя чувство беспомощности и ведет к эмоциональному выгоранию и стрессу.

Чтобы защитить себя от такого вида стресса, эксперты советуют россиянам перейти на осознанное потребление новостей: не доверять броским заголовкам, критически воспринимать прочитанное и проверять информацию в разных источниках. Предпочтение отдавать изданиям, которые проверены временем и несут ответственность перед аудиторией.