Молодая мать мечтает изменить парню и просит совета на форуме

24-летняя девушка, которая полгода назад родила ребенка, пожаловалась на то, что, несмотря на крепкие и стабильные отношения, ее преследуют фантазии о сексе с другими мужчинами. Своей историей она поделилась на форуме Reddit.

По словам девушки, она и ее бойфренд вместе уже четыре года, у них есть ребенок, а сами отношения полностью ее удовлетворяют. Однако автора поста постоянно преследуют мысли о сексе с другими людьми — бывшими бойфрендами или просто выдуманными мужчинами.

«Это просто идея, но когда я думаю об этом, то чувствую настоящее возбуждение. Я не собираюсь изменять, но немного пугает, что иногда мысли могут быть очень сильными. Вдруг однажды я совершу ошибку?» — задалась вопросом она.

В комментариях многие отметили, что нельзя контролировать свои мысли, но действия можно. Пользователи добавили, что такие фантазии часто посещают очень многих людей. Девушке также порекомендовали честно признаться партнеру в навязчивых мыслях.

«Наличие мыслей или фантазий не означает автоматически проблем в отношениях. <...> Просто иногда мозг работает именно так. Гораздо важнее то, что вы решите с этими мыслями делать», — обратилась к автору одна из пользовательниц.

Прочитав комментарии, девушка дополнила пост и призналась, что действительно открыто побеседовала с партнером о своих фантазиях и опасениях.

«Он проявил большое понимание, за что я ему очень благодарна. Также он сказал, что не исключает возможности открытых отношений в будущем, но не сейчас, учитывая рождение ребенка и планы завести еще детей», — добавила она.

Ранее люди, в доме у которых гости вели себя отвратительно, рассказали об историях, запомнившихся им больше всего. Один пользователь рассказал о поступке тетушки на День благодарения.