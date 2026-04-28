Мужчины и женщины поделились разочарованиями после первого секса

Мужчины и женщины, которые разочаровались в новых партнерах после первого секса, рассказали о своем опыте. Историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

По словам некоторых пользователей, уже после секса они обнаружили, что их новые партнеры были в отношениях с другими людьми.

«Он пошел в ванную, чтобы привести себя в порядок, и позвонил оттуда своей девушке, сказав, что едет домой», — missmaikay, пользовательница Reddit.

«Я проснулся посреди ночи, а она уходила. Решил, что все прошло плохо, но позже узнал от ее тогдашнего парня, что она не была одинока и возвращалась домой к нему», — ZuluWorm, пользователь Reddit.

Другой пользователь узнал, что у его новой партнерши ВИЧ, уже после секса.

«Сказала, что ее увеличение веса было вызвано приемом лекарств от ВИЧ. Она ничего не говорила о ВИЧ до секса», — KnuckleMeat, пользователь Reddit.

Еще одна женщина рассказала, что ее разочаровала точка зрения партнера на проблему изнасилований, которой он решил поделиться уже после интимной близости.

«Сказал, что женщинам стоило бы лучше выбирать знакомых и прилично одеваться. Никогда меня не отвращало от людей так быстро. Это бы не первый наш секс, и я очень удивилась. Мы поссорились, он пытался сделать вид, что проблема во мне. Больше мы не виделись», — Fireblu6969, пользовательница Reddit.

