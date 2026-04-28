Названы способы разнообразить миссионерскую позу

Cексотерапевт Кейт Балестриери рассказала, как разнообразить миссионерскую позу и сделать ее более интересной. Ее советы опубликовал журнал Men's Health.

Эксперт отметила, что миссионерская поза остается одной из самых популярных, так как она позволяет партнерам лучше чувствовать друг друга и поддерживать зрительный контакт, что усиливает интимность. При этом, по словам специалистки, даже небольшие изменения в угле или ритме могут значительно повлиять на ощущения.

Одним из способов внести изменения эксперт назвала использование вибрирующего кольца для пениса, подушек для изменения положения тела, а также эксперименты с углом наклона таза.

«Небольшие корректировки могут значительно улучшить стимуляцию и сделать ощущения более яркими», — пояснила Балестриери.

По словам сексотерапевта, многое зависит от положения тела партнера. Она посоветовала попробовать проникновение из планки или даже сидя. Для этого партнерша должна лечь на спину, поднять ноги так, чтобы получилась буква «V».

«Эта поза называется "открытые клещи". Она позволяет смотреть друг другу в глаза и дает пространство для дополнительной стимуляции», — добавила Балестриери.

Ранее сексотерапевт Лори Минц и сексолог Джилл Макдевитт рассказали, как разнообразить позу «обратная наездница». Они посоветовали экспериментировать с темпом, амплитудой и глубиной проникновения.