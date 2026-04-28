Ученые выяснили, от чего зависит содержание снов

Почему иногда наши сны кажутся насыщенными и погружают в себя, а порой выглядят отрывочными и непонятными? В Италии провели исследование, которое нашло ответ на этот вопрос. Его результаты должны быть опубликованы в журнале Communications Psychology.

Исходными данными для анализа послужили более 3700 описаний снов и переживаний во время бодрствования. В течение двух недель 287 добровольцев от 18 до 70 лет ежедневно фиксировали свои впечатления, а исследователи тем временем собирали подробную информацию об их характере сна, когнитивных способностях, чертах личности и психологическом состоянии.

Применяя передовые методы обработки естественного языка (NLP), специалисты смогли количественно оценить смысловую структуру сновидений. Оказалось, что содержание снов не случайно и не хаотично. Напротив, оно отражает сложное взаимодействие между личными качествами — например, склонностью к блужданию ума, интересом к сновидениям и качеством сна — и внешними обстоятельствами, включая крупные социальные события, такие как пандемия COVID-19.

Анализируя слова, которые участники использовали для описания повседневной жизни и снов, авторы заметили, как обыденность трансформируется во сне. Сновидения не просто проигрывают события дня заново, а скорее переосмысливают их. Элементы привычной рутины — рабочая обстановка, визиты к врачу или учеба — не появляются в снах в неизменном виде. Вместо этого они перестраиваются в яркие, захватывающие сценарии, часто смешивая разные контексты и смещая точку зрения, перенося сновидца в непривычные миры. Это говорит о том, что сны не просто отражают реальность, а активно ее перерабатывают: соединяют фрагменты прошлого опыта с воображаемыми или ожидаемыми событиями, создавая новые — порой сюрреалистические — сюжеты.

При этом характер преобразований зависит от человека. Например, те, кто чаще «блуждает умом», сообщали о более отрывистых и быстро сменяющихся сновидениях. А те, кто убежден в ценности и осмысленности снов как таковых (и своих собственных в особенности), видят более насыщенные деталями и глубоко погружающие сны.

Анализ данных, собранных во время локдауна, в сравнении с полученными в последующие месяцы и годы, показал: в период жестких ограничений сны характеризовались повышенной эмоциональной интенсивностью и более частыми отсылками к запретам и невозможности что-то сделать — это отражало общий социальный контекст. Со временем эти эффекты постепенно сглаживались — что показывает, как меняется содержание сновидений по мере психологической адаптации к важным жизненным событиям.

«Наши результаты показывают: сновидения — это не просто зеркало прошлого опыта, а динамический процесс, на который влияет и то, кто мы есть, и то, через что мы проходим. Благодаря сочетанию больших массивов данных и вычислительных методов нам удалось выявить в содержании снов закономерности, которые раньше было трудно обнаружить», — говорит ведущий автор статьи Валентина Эльче, которая изучает сны в Школе передовых исследований IMT в Лукке.

Исследование продемонстрировало также потенциал ИИ в изучении снов. Оно показывает, что модели обработки естественного языка могут надежно улавливать смысл и структуру отчетов о сновидениях, достигая точности, сопоставимой с человеческой. Это открывает новые возможности для систематического и воспроизводимого изучения сознания, памяти и психического здоровья.