Россияне перестали выбирать рестораны для первых свиданий

В России 46% мужчин и 50% женщин выступили за встречу за чашкой кофе для первого свидания из-за удобства. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса онлайн-знакомств Mamba.

«Самый популярный формат — встреча за чашкой кофе. Этот вариант выбирают 46% мужчин и 50% женщин: это удобно, комфортно и без ощущения, что вечер к чему-то обязывает. Прогулку или поездку за город предпочитают 13% мужчин и 7% девушек, их привлекает возможность поговорить в спокойной обстановке, без фоновой музыки и посторонних», — заявили эксперты.

Домашний ужин с фильмом оценили 19% мужчин и лишь 4% женщин. Как отметили специалисты, для большинства девушек квартира — территория, которая открывается только после нескольких встреч.

По мнению 11% мужчин и 24% женщин, лучшим местом для первого свидания является ресторан. При этом лишь 7% опрошенных каждого пола заявили, что выбрали бы активный досуг, концерты и выставки.

Эксперты обратили внимание, что отношение к выбору локации сильно разнится между полами. 66% мужчин признались, что идут на встречу, не придавая формату особого значения. А 63% женщин, наоборот, считают место одним из ключевых элементов первого впечатления.

Более половины молодых людей заявили, что не готовы отправиться на первое свидание в слишком дорогое или статусное заведение. При этом в антитопе мест для первой встречи у большинства женщин оказалась квартира.

«Еще 37% мужчин и 26% женщин избегают шумных мест, где сложно услышать друг друга, а около трети обоих полов считают слишком активные форматы неудачной затеей. При этом "типичный ужин" в кафе кажется скучным 17% мужчин и 7% женщин, а сидение на лавочке в парке — 9% мужчин и 24% девушек», — поделились эксперты.

Большинство россиян уверены, что выбирают место для свидания сообща. Однако 49% девушек считают, что инициатива, как правило, за мужчиной. Среди самих мужчин эту позицию разделяют лишь 34%. Ситуация, когда локацию определяет женщина, остается редкостью — около 8–9% у обоих полов.

По словам экспертов, формат и место первой встречи зачастую уступают внутренним ощущениям. Для 66% мужчин решающий фактор — легкость общения: насколько непринужденно завязывается разговор и комфортно ли рядом с новым человеком. Женщины же чаще выделяют чувство безопасности и спокойствия — для 34% это критерий номер один. Оригинальность идеи и сама локация важны лишь для 2% мужчин и 1% девушек: никакой креативный сценарий не спасет вечер, если собеседник не умеет слушать.

Специалисты также рассказали, что первая встреча чаще рушится из-за поведения. 50% мужчин и 51% женщин заявили, что их раздражает ощущение, что человек напротив не заинтересован. Следом идет нехватка тем для разговора — об этом говорят 40% парней и 58% девушек. Еще 36% россиян обоих полов отметили, что даже самые красивые виды не спасут свидание, если партнер не проявляет никакой инициативы.