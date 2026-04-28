Эксперт назвал поцелуи природным антидепрессантом

Поцелуи помогают справиться с хронической низкоуровневой тревожностью и повышают самооценку. Об этом Москве 24 рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

28 апреля отмечается день "Поцелуй свою вторую половинку". По словам эксперта, поцелуи с любимым человеком – это мощный нейробиологический инструмент, который помогает психике справляться со стрессом и тревожностью.

"В кровь выбрасывается настоящий биохимический коктейль из гормонов счастья: дофамина, играющего ключевую роль в регуляции мотивации и удовольствия, серотонина, способного успокаивать и снижать уровень беспокойства из-за навязчивых мыслей, а также окситоцина, отвечающего за привязанность и чувство безопасности".

Она отметила, что во время поцелуя резко падает уровень кортизола – гормона стресса, благодаря чему снижается тревожность. Также происходит стимуляция блуждающего нерва, что помогает нервной системе переключиться из режима "бей, беги" в спокойный "отдыхай, переваривай", отметила психолог.

"То есть поцелуи действуют как легкий природный антидепрессант. Однако для снятия, например, сильной панической атаки он не подойдет, здесь нужны дыхательные техники. Зато такой процесс прекрасно справится с хронической низкоуровневой тревожностью, которая сейчас характерна для многих", – подчеркнула Абравитова.

Помимо этого, поцелуи помогают сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас, отвлекая от бесконечного пережевывания тревожных мыслей, повышают самооценку и эмоциональную устойчивость, потому что вызывают ощущение безопасности и дают возможность почувствовать себя желанным, заключила эксперт.

Ранее кризисный психолог Ангелина Сурина рассказала, что любой паре нужны периоды, во время которых каждому можно побыть наедине с самим собой. Идеально, если есть возможность разойтись по разным комнатам, уехать на дачу, уйти гулять одному. Это восстановит силы, упорядочит мысли и эмоции.