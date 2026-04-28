Психолог объяснил, почему внезапные изменения погоды вызывают тревогу

Внезапные снегопады и потепление вызывают у людей чувство тревоги и раздражения. Как объяснила клинический психолог Лилия Гладких в беседе с РИАМО, это связано с потерей контроля над ситуацией и бытовыми неудобствами.

Психолог объяснила, что неожиданный снегопад вызывает у людей страх и беспокойство, так как они не могут предсказать его последствия. Кроме того, снегопад создаёт реальные неудобства: повышается риск аварий на дорогах, люди промокают и чувствуют себя некомфортно.

Гладких отметила, что на настроение человека влияют не только внешние факторы, но и внутренние. Например, если человек оделся не по погоде или забыл взять с собой зонт, это может усилить его раздражение.

Для борьбы с негативными эмоциями психолог предложила физические упражнения, такие как стояние на одной ноге или на неустойчивой поверхности с закрытыми глазами. Эти упражнения помогут улучшить контроль над телом и адаптироваться к стрессам. Также рекомендуется сосредоточиться на контролируемых аспектах жизни, например, составить распорядок дня или вводить ритуалы, такие как чашка горячего шоколада для улучшения настроения.

По словам Гладких, осознанное переключение внимания на то, что человек может контролировать, помогает ему чувствовать себя более уверенно и спокойно реагировать на внешние факторы, такие как капризы погоды или действия окружающих.