Пассивная агрессия: как она разрушает отношения

Вы, скорее всего, сталкивались с моментами, когда вроде бы ничего не произошло. Никто не кричал, не ссорился, не хлопал дверью, но после диалога внутри поселилось неприятное ощущение.

Сам разговор прошел мимо, а напряжение — осталось. В ходе беседы человек отвечал, но как-то холодно. Не конфликтовал, но и не проявлял желания к общению. И вы стали прокручивать в голове: «Это мне показалось или нет?» Так и работает пассивная агрессия. Она не выглядит как конфликт, но по сути им и является — просто без ругани, но и без прямоты.

Что такое пассивная агрессия и как она проявляется

Пассивная агрессия — это форма выражения злости, обиды или внутреннего протеста, но выражается она не напрямую, а косвенно. Человек не говорит о том, что его задело или не устраивает. Он передает это через поведение. Вместо:

«Мне неприятно» — холодное молчание;

«Я не согласен» — затягивание процесса;

«Меня это задело» — колкие нападки или сарказм.

Снаружи выглядит почти нейтрально. Но если вы регулярно чувствуете напряжение рядом с человеком, при этом не можете четко объяснить, в чем именно проблема — с большой вероятностью это именно пассивная агрессия. Она редко проявляется в одном ярком эпизоде. Она складывается из повторяющихся мелочей. Из ответов без эмоций, из «забытых» договоренностей, с дистанции, которая возникает без объяснения.

«Именно эта повторяемость и делает ее разрушительной. Один человек постоянно агрессирует, а второй вынужден терпеть. В открытом конфликте все понятно: есть слова, эмоции, есть позиция. Человек может злиться, спорить, даже вести себя резко — но вы понимаете, что происходит. Пассивная агрессия лишает этой ясности», — подчеркивает эксперт по отношениям Дмитрий Харитонов.

Вы чувствуете, что человек недоволен, но он этого не подтверждает. Более того, может отрицать: «все нормально», «тебе показалось», «я ничего такого не имел в виду». В результате возникает противоречие. Поведение говорит одно, слова — другое. И именно это вызывает самое сильное напряжение. Потому что вы начинаете сомневаться не только в ситуации, но и в собственной реакции.

Почему люди прибегают к пассивной агрессии

В большинстве случаев это не осознанная стратегия «сделать хуже», а привычный способ отдельного человека справляться с внутренним напряжением. Основные причины такого проявления:

Страх конфликта. Человеку проще промолчать, чем вступить в открытый разговор, где возможны эмоции, несогласие или отказ.

Запрет на злость. Если в опыте человека агрессия воспринималась как что-то недопустимое («нельзя злиться», «нужно быть удобным»), он учится ее подавлять. Но подавленная эмоция не исчезает — она просто меняет форму.

Отсутствие навыка прямого общения. Не все умеют говорить о своих чувствах и границах. Для кого-то фраза «мне неприятно» оказывается сложнее, чем молчание или ироничный комментарий.

«Иногда пассивная агрессия связана с желанием сохранить контроль. Человек выражает недовольство, но при этом не вступает в открытое столкновение и не берет на себя ответственность за конфликт. И в этом ее парадокс: такая агрессия кажется более безопасной, но на практике создает гораздо больше напряжения», — отмечает Дмитрий.

Почему она разрушает отношения сильнее, чем открытые скандалы

Открытый конфликт — это всегда точка. Неприятная, иногда болезненная, но конкретная. Все можно обсудить, завершить, к чему-то прийти. Пассивная агрессия не дает этой точки. Она:

Создает постоянную неопределенность. Вы чувствуете, что что-то не так, но не понимаете, что именно. Это запускает тревогу и постоянное внутреннее напряжение.

Подрывает доверие. Когда поведение и слова не совпадают, становится сложно ориентироваться в реакции другого человека. Любая ситуация начинает считываться как заведомо ложная.

Разрушает ощущение безопасности. Появляется необходимость все время быть настороже, подстраиваться, избегать «опасных» тем.

Блокирует диалог. Конфликт есть, но он не проговаривается. А значит, не может быть решен.

«Отношения, в которых присутствует пассивная агрессия, разрушаются не из-за одного крупного конфликта, а из-за хронической невозможности честно говорить о недовольстве», — говорит Харитонов.

Что делать, если вы сталкиваетесь с пассивной агрессией

Интуитивно хочется либо не замечать ее, либо ответить тем же. Но ни то, ни другое не работает. Потому что игнорирование закрепляет поведение, а ответная пассивная агрессия только усиливает дистанцию. Единственная рабочая стратегия — возвращать ситуацию в прямую коммуникацию. Делать это нужно не через обвинение, а через обозначение.

Например, вместо фразы: «Ты странно себя ведешь» стоит сказать: «Я чувствую, что между нами есть напряжение». Обычно это переводит разговор из скрытого уровня в открытый. Угадывать, что имел в виду собеседник, тоже не стоит. Нужно уточнять. Задавайте больше вопросов. Желательно формулировать их так, чтобы пассивный агрессор мог отвечать односложно «да» или «нет». Если после того, как вы пошли навстречу и попытались разобраться, человек не ответил вам взаимностью, обозначайте границы. Не нужно взаимодействовать в формате, где нет ясности.

Как снизить пассивную агрессию в свой адрес

Полностью исключить ее невозможно — это зона ответственности другого человека. Но можно существенно уменьшить ее влияние.

Чем больше в общении прямоты, тем меньше пространства для скрытых сигналов. Когда в отношениях принято говорить о недовольстве, обидах и ожиданиях, пассивной агрессии просто негде закрепиться.

Важно не брать на себя лишнюю вину. Пассивная агрессия часто заставляет чувствовать себя неправым без конкретной причины. Это ощущение стоит проверять, а не принимать автоматически.

Важно не поддерживать игру в намеки. Если что-то непонятно — прояснять. Если есть напряжение — обозначать. Если формат общения некомфортен — говорить об этом прямо.

В любых отношениях (романтических, родственных, среди коллег или друзей) возможна агрессия. Негативные эмоции должны выходить наружу. Если вам что-то не нравится, задевает — говорите об этом прямо. Когда вместо слов появляются намеки, вместо диалога — молчание, а вместо ясности — напряжение, отношения постепенно теряют фундамент. Чтобы этого не произошло, учитесь разговаривать открыто и максимально честно.