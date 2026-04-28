Как прослушивание музыки влияет на рабочую продуктивность

Прослушивание музыки на работе повышает продуктивность на 15 процентов, улучшает концентрацию и помогает в сложных задачах. Спокойные мелодии более эффективны для сложных задач, а энергичные — для рутинных. «Вечерняя Москва» выясняла, какие по темпераменту люди прибегают к такому лайфхаку, а какие, наоборот, предпочитают выполнять задачи в тишине.

Может ли музыка повысить продуктивность

По словам клинического психолога Марианны Абравитовой, утверждения о том, что музыка способна повысить продуктивность на 15 процентов, звучат очень заманчиво. Однако на практике все оказывается гораздо сложнее.

Универсального рецепта не существует, ведь то, что для одного сотрудника становится драйвером эффективности, для другого может обернуться снижением концентрации, — сказала она.

Эксперт отметила, что ключевую роль играют индивидуальные особенности человека, такие как:

тип личности — интроверт или экстраверт;

свойства нервной системы;

наличие нейроотличий, например синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Секрет успеха кроется в балансе между внешней стимуляцией и когнитивной нагрузкой. Этот баланс у каждого индивидуальный, — считает Абравитова.

Интроверты и экстраверты: два разных подхода

По ее мнению, ключевое различие людей заключается в их оптимальном уровне возбуждения — состоянии умственной бдительности, при котором мозг работает максимально эффективно:

Интроверты имеют высокий базовый уровень внутреннего возбуждения. Любая дополнительная стимуляция, такая как музыка или шум, перегружает их когнитивные ресурсы и мешает концентрации. Для них идеальные условия для работы — это тишина. Экстраверты, наоборот, обладают более низким базовым уровнем возбуждения и нуждаются во внешней стимуляции для достижения пика продуктивности. Для них музыка, особенно при выполнении рутинных задач, становится идеальным стимулом, который помогает сосредоточиться.

Особый случай — СДВГ

Специалист подчеркнула, что люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности требуют особого рассмотрения. Их мозг работает по-другому. Музыка здесь может быть не помехой, а эффективным инструментом.

Причина кроется в нейрофизиологии: СДВГ часто характеризуется недостатком дофамина. Музыка стимулирует его выработку и помогает достичь необходимого уровня концентрации. В этом случае она может использоваться даже в терапевтических целях. Лучше всего подходит музыка с постоянным, повторяющимся ритмом, например электронная, без слов, — говорит собеседница «ВМ».

Роль мозга: ретикулярная формация и префронтальная кора

Психолог добавила, что музыка влияет на ретикулярную формацию — центр бодрствования нашего мозга. Она выступает в роли регулятора или «реле-переключателя».

Для экстравертов она повышает стимуляцию, а для интровертов легко может привести к перегрузке. Однако есть важный нюанс. Наша префронтальная кора — центр контроля внимания и планирования, очень чувствительна к перегрузкам. Сложные задачи требуют всех ее ресурсов. В такой ситуации музыка будет мешать абсолютно всем, независимо от типа личности, — объяснила Абравитова.

Утверждать, что включение музыки гарантированно повысит продуктивность на 15 процентов — большая ошибка. Влияние музыки очень индивидуально, заключила эксперт.

Если вы быстро устаете и легко отвлекаетесь, скорее всего, вы ближе к интровертам с чувствительной нервной системой, и вам лучше работать в тишине. Если же вам трудно сосредоточиться в тишине и рабочее место вас «усыпляет», тогда музыка может стать отличным инструментом для настройки мозга на рабочий лад, — сказала она.

