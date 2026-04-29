Раскрыта неожиданная правда о частоте секса

Мужчины и женщины не довольны количеством секса, которое имеют. Об этом сообщила сексотерапевт Лорен Мураторе в интервью изданию news.com.au.

Эксперт рассказала, что опрос 53 тысяч австралийцев показал, что большинство мужчин хотели бы чаще заниматься сексом, тогда как большинство женщин предпочли бы уменьшить частоту интимной близости.

Мураторе считает, что такие неожиданные выводы объясняются тем, что большинство людей не умеют разговаривать о сексе и четко формулировать свои желания в спальне.

По мнению сексотерапевта, чтобы повысить удовлетворенность отношениями, нужно уделять интимной близости с партнером минимум два часа в неделю. Мураторе уточнила, что в течение этих двух часов необязательно заниматься сексом. Это время нужно просто посвятить возможности побыть вдвоем без отвлекающих факторов.

Ранее врач общей практики Кэтрин Басфорд рассказала, что препараты против аллергии могут вызывать боль и дискомфорт во время секса. По ее словам, антигистаминные препараты пересушивают слизистые оболочки, что провоцирует сухость влагалища.