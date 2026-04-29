Какая незаметная ошибка подпитывает тревогу каждый день

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, как снизить тревожность и не зацикливаться на плохом с помощью простых приёмов.

В разговоре с Pravda.Ru Абравитова отметила: первый шаг – принять, что контролировать всё нереально. Пока этого понимания нет, человек начинает постоянно ждать плохих новостей и живёт в напряжении. В таком состоянии любая негативная информация не просто огорчает, а поддерживает стресс.

– Если человек не понимает, что он не все может контролировать, он фактически обречен жить в стрессе. Он будет все время ждать плохих новостей, ждать, что случится что-то страшное. Любая негативная информация будет на него влиять и поддерживать это состояние. Когда понимание границ контроля есть, справляться с переживаниями становится гораздо проще, – объяснила психолог.

Она добавила, что на поток тревожных новостей люди реагируют по-разному. Одни сознательно сокращают просмотр телевизора и новостных каналов, переключаясь на более спокойные занятия. Другие, наоборот, бессознательно выискивают пугающую информацию, чтобы снова и снова подтверждать своё состояние. Это самый тяжёлый вариант: напряжение всё время подогревается, и человек начинает жить с ощущением внутренней и внешней дрожи.

Абравитова советует мысленно "разложить" тревожные ситуации по уровню личной вовлечённости. Максимальная тревога уместна, когда происходящее напрямую касается самого человека или его близких. И чем меньше возможностей повлиять на ситуацию, тем ниже должен быть и уровень тревоги.

По её словам, такую схему можно даже набросать на бумаге – так проще увидеть, где решения и действия действительно зависят от вас, а где тревога не помогает, а только отнимает силы. Если повлиять почти невозможно, важно не превращать чужие или далёкие события в постоянный личный стресс.