Психолог дала советы, как справляться со стрессом на работе

Нервное напряжение является естественной реакцией организма на повышенную нагрузку, поэтому рабочий стресс способен накапливаться в течение дня, приводя к усталости, раздражительности и эмоциональному истощению. Об этом рассказала заведующая отделением медико-психологической помощи Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская.

Специалист объясняет, что стресс возникает не только в ответ на негативные события, но и при наличии большого объёма задач. Однако длительное пребывание в стрессовом состоянии может ослабить иммунную систему и увеличить риск развития заболеваний. Напротив, положительные эмоции способствуют стабилизации эмоционального фона и повышению работоспособности.

450media.ru приводит рекомендации Арины Камышанской, которая для снижения уровня стресса советует следовать нескольким простым правилам:

Пересмотреть нагрузку: Установите приоритеты, избегайте завышенных требований к себе и не сравнивайте свои достижения с успехами других. Следить за ресурсами: Обеспечьте себе полноценный сон, достаточный отдых, здоровое питание и регулярную физическую активность. Это поможет восстановить силы и улучшить общее самочувствие. Уметь переключаться: Постарайтесь оставлять рабочие мысли за пределами рабочего места, избегайте использования гаджетов в свободное время и уделяйте внимание хобби и общению с близкими. Не замыкаться: Делитесь своими переживаниями с коллегами. Поддержка со стороны окружающих помогает снизить уровень напряжения. Развивать командное общение: Организуйте неформальные встречи и общие чаты с коллегами. Это способствует укреплению коллектива и помогает легче справляться со стрессом. Искать позитив: Старайтесь находить положительные моменты даже в сложных ситуациях. Это помогает сохранить внутренний баланс и улучшить настроение. Обратиться к специалисту: Если вы чувствуете, что не можете справиться со стрессом самостоятельно, не стесняйтесь обратиться к психологу или психотерапевту.

Врач подчёркивает, что полностью избежать стрессовых ситуаций невозможно, но грамотный подход к их управлению поможет сохранить здоровье и эмоциональное благополучие.