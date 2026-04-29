Психолог пояснила, почему после свадьбы может возникнуть депрессия

Послесвадебная депрессия не является частым явлением, но может привести к необходимости принимать медикаменты, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

«Бывают ситуации, когда люди женятся не по-настоящему, а из-за стечения каких-то обстоятельств», — поделилась она.

А позже к молодому человеку может прийти осознание, что его жизнь пошла не в ту сторону, его планы на будущее были совсем другими, продолжила психолог.

«И в этой ситуации депрессия может возникнуть», — отметила она.

По её словам, депрессия может «накрыть» и девушек, которые вышли замуж, потому что очень хотели этого события, побывать в роли невесты, а после — сценарий начал неожиданно для них разворачиваться.

«То есть свадьба прошла, а дальше пустота или вещи, которых человек не ожидал. И вся эта ситуация может «затянуть» его в антидепрессанты или заставить принять решение развестись», — подытожила она.

