Диетолог заявил, что формула счастья состоит из четырех пунктов

Формула счастья включает 4 пункта, заявила в беседе с "Радио 1" врач-диетолог Елена Соломатина.

Она сравнила организм человека с сосудом: если наполнять его полезным, он ответит тем же.

Во-первых, к условиям счастья относится разнообразное питание без жареной и переработанной пищи. Оно должно быть богато клетчаткой, белком и здоровыми жирами.

Диетолог подчеркнула, что из рациона стоит убрать продукты с добавленным сахаром, консервантами, избытком соли, которая задерживает жидкость, а также жареную пищу, поскольку процесс жарки разрушает полезные вещества. Оптимальные способы приготовления – на пару, тушеный, отварной или запеченный.

Во-вторых, необходимо достаточное количество воды для правильной вязкости клеток и работы митохондрий. В-третьих, требуется регулярное движение – любой спорт или длительные прогулки. Активность нужна для выброса эндорфинов.

Наконец, четвертым пунктом в формуле счастья медик назвала живое общение: встречи с друзьями, объятия с детьми и домашними питомцами. Это необходимо людям для выработки окситоцина.

Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала, что поцелуи помогают справиться с хронической низкоуровневой тревожностью и повышают самооценку. Помимо этого, поцелуи помогают сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас, отвлекая от бесконечного пережевывания мыслей.