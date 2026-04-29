Психолог объяснил, как понять, что человека эмоционально используют

Одностороннее общение — признак эмоционального использования. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог семейной клиники психического здоровья и лечения зависимостей Rehab Family Екатерина Савина.

«Если к вам регулярно обращаются с проблемами, но не проявляют интереса к вашей жизни, то это сигнализирует об эмоциональном использовании. То есть нет взаимности, вы ее даете, но не получаете поддержки в ответ», — заявила эксперт.

Савина рассказала, что вторым тревожным сигналом является эмоциональное истощение. Она объяснила, что в таком случае после разговора человек чувствует усталость, раздражение или опустошение.

Эксперт призвала обратить внимание и на игнорирование личных границ, когда человек может писать или звонить в любое время, ожидая немедленного отклика.

По ее словам, еще один из признаков проявляется в чувстве вины, которое появляется, когда человек не готов помочь другому.

«Не все могут самостоятельно распознать, что их используют. И главный ориентир в этом вопросе — баланс "брать/давать". Если он систематически нарушен, это повод задуматься. Обязательно прислушивайтесь к своим ощущениям: регулярное напряжение и нежелание общаться, скорее всего, сигнал, что взаимодействие перестало быть здоровым», — отметила Савина.

Чтобы повернуть ситуацию в пользу пострадавшего, врач порекомендовала начать с признания проблемы.

«Вы не обязаны быть постоянным источником эмоциональной поддержки. Установите определенные пределы, ограничьте время общения, не отвечайте сразу, если на это нет ресурса. Учитесь отказывать спокойно, без оправданий. Еще обратите внимание на реакцию собеседника: уважение к вам и вашим границам говорит о возможности сохранить отношения, их игнорирование — повод дистанцироваться. И самое важное — восстанавливайте собственный ресурс, уделяя внимание себе», — объяснила психолог.

Она добавила, что здоровые отношения строятся на взаимности, а не на постоянной отдаче в одну сторону.