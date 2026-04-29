Специалист рассказал, почему нельзя «запирать» эмоции в себе

Распространенное утверждение о том, что выражение эмоций лишь усиливает переживания, является мифом. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила семейный психолог Анастасия Кардиакос. «Выпустив пар», по ее словам, можно снизить уровень стресса и тревоги.

«Представьте эмоцию как кипящий чайник: подавление — это закрыть носик тряпкой, давление будет расти, пока чайник не взорвется. А выражение — приоткрыть крышку. Пар выходит, давление падает. Эмоция, которую назвали и выразили, теряет свою разрушительную силу», — сказала специалист.

Она также объяснила, как правильно выражать чувства. Сперва необходимо распознать эмоцию и дать ей имя («это гнев, а не просто раздражение»). Затем важно конструктивно выразить ее (словами, действиями).

Семейный психолог, психотерапевт Ольга Кушнарева до этого предупреждала, что работа без выходных и полноценного отдыха может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем и хронический стресс.

Эксперт объяснила, что отдых после продолжительной работы является базовой функцией восстановления организма. В случае его отсутствия накапливается системное напряжение, которое проявляется раздражительностью, а также снижением концентрации и качества сна.