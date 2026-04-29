С чем связано желание пересматривать только знакомые фильмы и сериалы

Многим знакомо чувство, когда хочется снова и снова включать любимый фильм или сериал, а к новым историям приступать страшно. Это не просто прихоть — за таким поведением стоят глубокие психологические причины. Об этом «Вечерней Москве» рассказал клинический психолог Илья Ахмедов.

По его словам, привычка пересматривать одно и то же — не патология, а довольно распространенный способ саморегуляции.

«У многих людей это связано с тем, что знакомый контент дает предсказуемость. Мозг заранее "знает", что будет дальше, нет неопределенности, а значит — меньше тревоги. В этом смысле связь с повышенной тревожностью действительно есть, но это не единственная причина и не всегда проблема», — сказал он.

Эксперт отметил, что это происходит по ряду причин:

потребность в контроле и предсказуемости (новое — неизвестность, а значит, потенциальная угроза);

усталость и перегруз (мозг выбирает более легкий сценарий, не требующий усилий);

эмоциональная самоподдержка (любимые фильмы дают ощущение безопасности, «знакомых эмоций»);

избегание (если есть тревога или страх неудачи, новое откладывается).

«То, что это называют «когнитивной защитой», в целом близко к правде: это способ психики снизить напряжение», — говорит Ахмедов.

Специалист объяснил, что сам по себе пересмотр не «ломает мозг» и не делает его автоматически менее пластичным. Проблема возникает, если это становится единственным способом отдыха и начинает вытеснять новое.

«Тогда действительно может снижаться гибкость мышления, усиливаться избегание и закрепляться тревожный паттерн "лучше не пробовать"», — считает собеседник «ВМ».

Психолог подчеркнул: понять, что это становится проблемой, можно по ряду признаков:

вы хотите попробовать новое, но откладываете из-за тревоги;

становится трудно начинать что-то незнакомое;

привычка сужает круг интересов и опыта;

появляется ощущение «застревания».

Также эксперт перечислил методы, которые помогут побороть эту проблему:

не запрещать себе «старое», а добавлять новое маленькими шагами (например, чередовать: серия знакомого сериала, а потом 10–15 минут нового);

снижать порог входа: выбирать не «идеально интересное», а просто «достаточно нейтральное»;

заранее принимать, что дискомфорт — это нормальная реакция на новизну;

работать с тревогой в целом: режим, отдых, снижение перегрузки, иногда нужна психотерапия;

задавать себе вопрос: «Я сейчас выбираю это из удовольствия или из избегания?».

