Женщины назвали идеальный размер пениса

Мужчины и женщины по-разному представляют себе идеальный размер пениса. Такими данными поделилось издание LadBible.

© Lenta.ru

Сообщается, что большинство женщин считают идеальными параметрами 16 сантиметров в длину и 12,2 в обхвате. Немного больший размер ожидается от партнеров на одну ночь — 16,3 сантиметра в длину и 12,7 сантиметра в обхвате.

Отмечается, что такие данные немного превосходят среднестатистический размер пениса. Тем не менее 84 процента женщин заявили, что их полностью устраивают параметры партнеров.

«Это показывает, что для большинства размер не имеет значения», — говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что мужчины обычно переоценивают то, каким должен быть идеальный размер гениталий с точки зрения женщин. Опросы по этой теме показали, что большинство мужчин считают, что идеальный размер составляет около 16,5 сантиметра.

