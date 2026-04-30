Психолог рассказала, почему дача может утомлять сильнее офиса

Дача может вызывать приступы сильной усталости больше чем офисная работа из-за внутреннего давления и стремления к одобрению. Об этом рассказала клинический психолог Лилия Гладких.

© Вечерняя Москва

— Если дача — это место отдыха, где вы себе позволяете расслабиться, полежать в гамаке, прополоть пару грядок не из чувства долга, а потому что нравится, — тогда действительно никакого парадокса нет. Но часто дача становится не местом восстановления, а продолжением гонки за одобрением. Только теперь не начальника, а соседей, родственников и всей деревни, — отметил эксперт.

По словам специалиста, отдых превращается в гонку из-за необходимости во внешних подтверждениях собственной ценности, передает РИАМО.

По мнению Гладких, в офисе такой эффект менее заметен, так как большинство людей работают в коллективе. В офисе сотрудники разделяют собственный успех с коллегами, а ответственность делят между собой. Это снижает уровень внутреннего давления.

