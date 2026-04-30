Что делать, если супруг оказался зависим от матери

Вмешательство матери в брак часто обусловлено гиперопекой и неотделенностью взрослого ребенка. Кризис обычно обостряется с появлением детей или во время других семейных изменений. Для сохранения брака эксперт рекомендовала распределять обязанности и выстраивать границы.

Семейный психолог Татьяна Потёмкина в программе «Точка зрения» проанализировала феномен «маменькиного сынка». По ее определению, это человек, не отделившийся от родителей (чаще всего от матери) из-за выстроенных созависимых отношений и гиперопеки. Основные признаки зависимости — отсутствие бытовых навыков («бытовые инвалиды»), финансовая привязанность, неспособность отвечать за свои решения, эмоциональная вовлечённость в родительскую семью, превышающая вовлечённость в свою. Такое положение серьёзно осложняет молодую семью, перекладывая нагрузку на жену.

В беседе с Pravda.Ru она отметила, что особенно остро проблемы проявляются на этапе диады (период договорённостей о правилах и ролях) и резко усугубляются с рождением детей, переездом или другими кризисами. Чтобы гармонизировать отношения, Потемкина советует договариваться, распределять функции, отказываться от гиперфункциональности жены (когда она делает всё за двоих) и поддерживать любые действия партнера.

В конфликтах между невесткой и свекровью важно не вступать в прямое противостояние, а налаживать контакт, вовлекать мужа в совместные проекты и проговаривать свои чувства без обвинений. При необходимости эксперт рекомендует обращаться к семейному психологу.

