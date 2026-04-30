Психолог объяснил, почему молодежь убивает самооценку фитнес-контентом

В безболезненном изменении жизни к лучшему помогут психолог и близкие люди, есть и более радикальный способ — отказ от соцсетей, сказал НСН Сергей Ениколопов.

Агрессивный фитнес-контент, разрушающий самооценку, — навязчивая приманка для отчаявшихся людей, которые становятся зависимыми от него, в этом случае необходима помощь психолога. Об этом НСН руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов.

Идеализированный контент о фитнесе и пищевых добавках в социальных сетях негативно влияет на самооценку молодых людей, заставляя их негативно оценивать свою физическую форму, сообщило издание «Известия». Ениколопов объяснил, что заставляет молодежь смотреть подобные материалы.

«Это во многом навязчивый контент, как и всякого рода реклама, на которую в реальной жизни можно не обращать внимания. С другой стороны, когда возникает ощущение, что надо что-то исправлять в себе, люди начинают искать выходы и подсаживаются. Это некая аддикция, зависимость», — сказал Ениколопов.

Собеседник НСН также посоветовал, как сместить фокус с неудовлетворенности собой на мотивацию поменять жизнь к лучшему.

«Во-первых, нужно обратиться к хорошему психологу. Во-вторых, могут очень сильно помочь друзья и родственники, люди, с которыми человек может посоветоваться, контентом. В-третьих, есть более радикальный способ — на какое-то время прекратить пользоваться соцсетями», — подытожил он.

Ранее Ениколопов заявил, что молодежь не откажется от цифровых гаджетов, при этом долгое сидение в соцсетях не всегда означает зависимость.