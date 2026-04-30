Почему успешные в соцсетях люди раздражают и как это чувство побороть

Вы открываете ленту и снова видите людей, у которых «все получилось». Кто-то запускает новый проект, кто-то отдыхает на море, кто-то показывает доход, красивую жизнь, уверенность и легкость. И вместо вдохновения внутри появляется раздражение.

© РИА Новости

Это знакомо многим, и дело не в зависти в привычном понимании. Чаще всего за такой реакцией стоят внутренние процессы, о которых мы редко задумываемся. Что именно вызывает раздражение, рассказала эксперт по стратегическим коммуникациям и психологии продаж Эля Мухамедгалиева.

Почему нас задевает чужой успех

1. Чужой успех подсвечивает то, что мы сами откладываем

Когда человек видит того, кто решился на шаг, который сам давно хочет сделать, возникает внутреннее напряжение. Кто-то мечтает сменить работу, начать блог, выйти в новую сферу, заняться собой, но откладывает.

«Раздражает не чужой успех сам по себе. Раздражает напоминание о собственных нереализованных желаниях. Когда другой делает то, на что вы сами не решались годами, это задевает сильнее всего», — объясняет Эля.

2. Мы сравниваем чужую витрину со своей реальностью

Соцсети редко показывают сомнения, кризисы, усталость и путь через ошибки. Мы видим результат, но не видим цену этого результата. И начинаем сравнивать свою повседневную жизнь с чужой красивой картинкой.

«Человек сравнивает свои будни, усталость, сложности и неопределенность с чужим монтажом лучших моментов. Конечно, в таком сравнении он проигрывает», — говорит специалист.

3. Низкая самооценка усиливает реакцию

Если внутри уже есть ощущение «я недостаточно хороша», соцсети становятся триггером. Любой чужой успех тогда воспринимается как доказательство собственной несостоятельности.

«Когда внутри нет опоры, чужой результат читается не как "у нее получилось", а как „со мной что-то не так“. И тогда появляется раздражение, обесценивание или злость», — отмечает эксперт.

4. Мы устаем от давления быть успешными

Сегодня успех стал почти обязательным стандартом. Нужно развиваться, зарабатывать, хорошо выглядеть, быть продуктивной, интересной и счастливой. Постоянный поток таких образов вызывает внутреннее сопротивление.

«Иногда человека раздражают не конкретные люди, а сам фон, где все должны быть лучшими версиями себя 24/7. Психика устает от этого давления», — поясняет Эля.

Что делать, когда раздражают «успешные» люди в соцсетях

1. Отделить факт от эмоции

Спросите себя честно: меня раздражает этот человек или то, что он мне напоминает? Часто ответ меняет все.

2. Снизить количество триггерного контента

Если после определенных блогов вы чувствуете злость, тревогу или бессилие — это сигнал пересмотреть свои подписки.

«Лента должна поддерживать ресурс, а не разрушать его. Не все, что популярно, полезно лично вам», — говорит специалист.

3. Вернуться к себе

Вместо вопроса «почему у них получилось?» полезнее спросить: «Чего хочу я? Что важно мне? Какой мой следующий шаг?»

4. Перевести сравнение в действие

Чужой успех может стать не поводом для самокритики, а точкой роста. Если вас что-то задело — значит, тема для вас значима.

«Раздражение часто показывает не проблему, а желание. И тогда важно не застрять в сравнении, а использовать эту энергию как движение вперед», — подчеркивает наш эксперт.

Важно понимать, что раздражение на «успешных» людей в соцсетях не делает вас плохим человеком. Чаще всего это сигнал: где-то внутри есть неудовлетворенность, усталость, нереализованность или нехватка опоры. И вместо того чтобы воевать с чужой жизнью, стоит посмотреть на свою. Именно там находятся ответы.