Как провести майские праздники и не испортить отношения

Психологи предупреждают: для многих пар майские праздники становятся настоящим испытанием. Пока один мечтает о грядках и шашлыках на даче, второй готов думать лишь о ленивом отдыхе на диване с сериалами. Как не испортить отношения и найти компромисс, «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой.

По ее мнению, если в паре есть эмоциональные перекосы, где один партнер постоянно давит, а другой вынужден подчиняться, возникает скрытое напряжение и накопленный негатив рано или поздно найдет выход.

«Например, в виде бурного конфликта или проявится через психосоматику — проблемы со здоровьем, которые вызваны хроническим стрессом. Это явно не идет на пользу ни отношениям, ни самочувствию. Поэтому так важно проговаривать свои желания и стараться понять вторую половину», — подчеркнула психолог.

Майские праздники — это не один выходной, а целая череда дней, что дает парам прекрасную возможность найти баланс, уверена специалист.

«Если в отношениях есть любовь и взаимопонимание, то компромисс находится сам собой. Один день партнеры проводят так, как хочет один из них, например отдыхают на диване, а следующий — отправляются к маме на дачу. В такой ситуации ссоры не возникает, ведь желания обоих учитываются, — заверила Абравитова. — К сожалению, не все пары гармоничны. Иногда люди остаются вместе по привычке, а для некоторых даже семейная перепалка становится своеобразным "двигателем" страсти. После ссоры следует бурное примирение, и такой формат отношений их устраивает».

По ее словам, универсального рецепта, «как не ругаться», не существует. Но самый надежный способ — это честный диалог и распределение времени.

«Если предпочтения кардинально расходятся, стоит договориться, что один день — для одного, другой — для другого», — предложила Абравитова.

Если партнеры понимают, что договариваться невозможно и в паре всегда кто-то подавляет, а другому от этого некомфортно, то это серьезный повод задуматься, предупредила психолог.

«Возможно, стоит задать себе вопрос: "Зачем мне такие отношения? Не лучше ли построить союз, в котором будет комфортно обоим?" Ситуация с майскими праздниками может стать своеобразным экзаменом или лакмусовой бумажкой для вашей пары. Она поможет честно ответить себе: хорошо ли мне в этом браке и с тем ли человеком я провожу свою жизнь», — заключила специалист.

