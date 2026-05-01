Психологи выяснили, кто чаще жертвует отношениями ради денег и статуса

Исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, показало, что ориентация на материальную выгоду в романтических отношениях связана не с полом, а с набором личностных характеристик, включая психопатию, нарциссизм и макиавеллизм.

Как возникла идея исследования

Работа выполнена Леннартом Фрейтом и Питером К. Джонасоном — исследователями в области поведенческой психологии и изучения личности. Ученые пытались понять, почему часть людей в отношениях систематически выбирает стратегию, которая приносит максимум выгоды

Фрейт ранее анализировал поведение пользователей приложений для знакомств, описывая их как среду с низкими эмоциональными издержками, где люди демонстрируют себя как «на витрине». Он отмечал, что наиболее прагматичные и краткосрочные стратегии часто дают наибольший видимый успех.

Отсюда возникла гипотеза: некоторые люди не просто ищут ресурсы у партнера, а используют отношения как инструмент их получения.

Методика исследования

В исследовании приняли участие 351 человек, проходивших онлайн-курс в одном из немецких университетов. После исключения тех, кто заполнил анкету слишком быстро, в анализ вошли данные 341 участника — 105 мужчин и 236 женщин. Средний возраст составил около 30 лет.

Участникам предлагали серию принудительных выборов. Им нужно было выбирать между гипотетическим партнером, ориентированным на эмоциональную поддержку, и партнером, ориентированным на материальную выгоду. Такой метод позволял оценить, насколько человек готов жертвовать качеством отношений ради ресурсов.

Дополнительно измерялись так называемые темные черты личности — нарциссизм, макиавеллизм, психопатия и садизм. Эти характеристики описывают склонность к манипуляциям, эмоциональной холодности, контролю над другими и получению удовольствия от чужого дискомфорта.

Также участники сообщали демографические данные, включая политические взгляды, тип населенного пункта и субъективную оценку собственной привлекательности на «рынке знакомств».

Основные результаты

Анализ показал, что так называемая «охота за деньгами» встречается у обоих полов, но в среднем несколько выше у женщин. Однако ключевой вывод заключается в другом: решающую роль играют личностные черты.

Наиболее сильная связь обнаружена с психопатией. Люди с высокими показателями чаще готовы отказываться от эмоционально стабильных отношений в пользу материальной выгоды.

Фрейт поясняет:

«Во-первых, охотницы за деньгами не только выбирают обеспеченных партнеров, не обращая особого внимания на их возраст и внешность, но и готовы жертвовать качеством отношений, чтобы получить от них ресурсы. Во-вторых, такая стратегия тесно связана с психопатией, что указывает на склонность действовать без оглядки на последствия и чувства других — именно так это часто изображают в поп-культуре».

Социальные факторы и различия

Исследование также выявило несколько закономерностей. Чаще такую модель поведения, при которой отношения рассматриваются через призму выгоды, демонстрировали жители крупных городов, студенты и люди с высокой самооценкой собственной привлекательности.

Отдельно отмечены политические различия. Например, среди студенток с правыми взглядами фиксировались более высокие показатели ориентации на ресурсы. В то же время некоторые группы с левыми взглядами демонстрировали высокий уровень самооценки привлекательности, но не обязательно выраженную «охоту за деньгами».

Авторы интерпретируют это как возможное сочетание социальных стратегий и самопрезентации на рынке знакомств.