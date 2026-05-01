Почему опасно подавлять эмоции

Люди научились мастерски «упаковывать» свои чувства в красивые «ментальные коробки» и прятать их. Нам кажется, что это делает нас сильными, удобными и неуязвимыми. Но подавление эмоций — это не проявление силы, это кредит под огромный процент, который наше тело и психика однажды потребуют вернуть. Почему люди подавляют эмоции и чем это опасно, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал психолог, доктор наук Марсель Лиор.

Почему люди подавляют эмоции

По мнению эксперта, чаще всего привычка подавлять эмоции — это выученный урок из детства.

«Мальчики не плачут», «Девочки не злятся», «Не кричи, на нас смотрят», — эти безобидные на первый взгляд фразы формируют жесткий внутренний фильтр. Мы вырастаем с четким убеждением, что есть эмоции «правильные» (радость, благодарность, спокойствие) и «неправильные» (гнев, зависть, грусть, страх), — пояснил Лиор.

Во взрослой жизни к этому добавляется социальный прессинг, продолжил эксперт. Глянцевая культура «успешного успеха» диктует нам образ человека, который всегда в ресурсе, легко справляется со стрессом и никогда не теряет самообладания.

В итоге мы начинаем воспринимать собственные негативные чувства как слабость или сбой системы. Мы думаем: если я не покажу свою боль, она исчезнет. Но эмоция — это не просто мысль, это физиологический процесс, — подчеркнул психолог.

Что происходит с телом при подавлении эмоций

Когда мы испытываем гнев или страх, миндалевидное тело мгновенно запускает химическую реакцию: в кровь выбрасываются адреналин и кортизол, сердцебиение учащается, мышцы напрягаются. Организм готовится к реакции «бей или беги». Но мы выбираем «замри». Мы делаем глубокий вдох, натягиваем улыбку и говорим: «Все в порядке». А гормоны никуда не исчезают, описал специалист.

Энергия, предназначенная для действия, остается запертой внутри. Если это происходит из года в год, тело превращается в сжатую пружину. Хронически высокий уровень кортизола бьет по иммунной системе, нарушает сон и пищеварение. Мы начинаем страдать от мигреней, спазмов в шее, проблем с желудком и необъяснимой усталости. Психосоматика — это не эзотерические выдумки, а прямой результат того, что тело начинает «кричать» о том, о чем мы запретили себе говорить, — заверил Лиор.

В чем опасность подавления эмоций

Опасность подавления эмоций не только в физических болезнях, заметил эксперт. Пряча негатив, мы незаметно замораживаем всю свою эмоциональную сферу.

Психика не умеет блокировать чувства избирательно. Выкручивая на минимум тумблер боли, страха и гнева, мы автоматически приглушаем способность испытывать радость, нежность и интерес. Именно поэтому люди, склонные к тотальному контролю эмоций, часто жалуются на фоновую пустоту и апатию. Жизнь становится пресной, — объяснил психолог.

Вторая угроза — это эффект скороварки. Подавленные эмоции копятся до тех пор, пока крышку не сорвет от малейшего триггера, предостерег Лиор:

Нервный срыв из-за разбитой чашки, внезапная паническая атака в метро или разрушающий скандал с близким человеком на пустом месте — это всегда привет от тех эмоций, которые мы не прожили вовремя.

Как разорвать этот замкнутый круг: техники от психолога

Практика заземления «Телесный сканер»

Когда чувствуете, что напряжение растет, но мозг по привычке пытается его игнорировать, остановитесь. Переведите фокус внимания в тело. Пройдитесь внутренним взором от макушки до пят. Где сейчас живет ваша эмоция? Возможно, это ком в горле, тяжесть в груди или сжатые челюсти. Просто наблюдайте за этим ощущением 2–3 минуты, дышите ровно, не пытаясь ничего изменить. Признание физического дискомфорта — первый шаг к легализации эмоции.

Техника «Слив резервуара» (Фрирайтинг)

Если вы чувствуете, что внутри накопилось слишком много, возьмите лист бумаги и ручку. Поставьте таймер на 10 минут и пишите все, что приходит в голову. Без цензуры, без запятых, самыми злыми и обидными словами. Позвольте своей ярости, обиде или страху вылиться на бумагу. Как только таймер прозвенит — порвите лист или сожгите его. Это безопасный способ дать выход заряду, не разрушая отношения с окружающими.

Легализация права на чувства

Возьмите за правило проговаривать (хотя бы про себя) то, что с вами происходит. Замените привычное «Я в порядке» на честное признание: «Сейчас я в бешенстве», «Мне обидно и страшно», «Я чувствую себя уязвимым». Мы часто думаем, что признать боль — значит поддаться ей. На самом деле, называя демона по имени, вы лишаете его власти над вами.

Мы не можем контролировать то, какие эмоции в нас возникают — это заложено эволюцией. Но мы можем выбрать, как с ними обойтись. Разрешить себе быть неидеальным, злящимся, грустящим или испуганным — это и есть настоящая смелость. Ведь только признав свою уязвимость, мы обретаем силу, — заключил эксперт.

Оказывается, еще один маркером стресса может быть привычка пересматривать одни и те же фильмы или сериалы. Подробнее — в материале «ВМ».