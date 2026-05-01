Женщина-лидер: как сохранять мягкость, не теряя авторитет

Когда женщина на позиции руководителя ведет себя мягко и вежливо, ее не слышат, воспринимают как слабую, нерешительную, не выполняют задания и воспринимают как человека, поручения которого можно игнорировать. Часто такое происходит когда в окружении в основном мужчины и люди с большим опытом или старшие по возрасту.

Часто женщины принимают решение взять «мужскую» позицию, стать жесткой, властной, бескомпромиссной. Однако тогда ее начинают считать «стервой», обвиняют в агрессии, грубости, боятся, скрывают правду, маскируют ошибки. Микроклимат в команде страдает, падает лояльность, люди боятся проявлять инициативу, развитие замедляется. Психолог Александра Атменеева предлагает разобраться с подменой ролей и сохранением мягкости, не теряя власть и уважение.

Почему мягкость путают со слабостью

Многие женщины выросли в среде, где настойчивость называли упрямством. Лидерские качества не поощрялись.

«Ко взрослому возрасту может сформироваться внутренний запрет на твердость и умение проявлять настойчивость даже при сильных лидерских качествах и высокой экспертности», — говорит Александра.

Говорите о своих границах спокойно и без оправданий

Многие женщины, когда нужно отказать или обозначить границу, чувствуют неловкость, начинают объяснять, оправдываться, приводить десять причин. Это считывается как неуверенность.

«Попробуйте иначе. Вместо: "Извините, я не могу это сделать, потому что у меня очень много работы, и вообще я не успеваю", можно сказать: "Это не входит в мои задачи" или "Сейчас я не могу взять это в работу"», — говорит психолог.

Без извинений и длинных пояснений, ровным голосом, доброжелательным тоном. Это и есть мягкая твердость.

Используйте «Я-сообщения» вместо обвинений

Вместо: «Вы опять все сделали не так», можно сказать: "Я вижу, что результат отличается от того, что мы обсуждали. Давайте посмотрим, что можно поправить".

«Вместо: „Ты меня не слышишь“ скажите: „Чувствую, что мои слова не были услышаны. Повторю еще раз“. Это не снижает авторитет, а наоборот показывает, что вы управляете ситуацией, а не просто реагируете на нее», — отмечает эксперт.

Научитесь выдерживать паузу

Спокойный лидер умеет молчать. Не нужно заполнять каждую паузу словами.

«Если вам задали неудобный вопрос, не спешите отвечать. Сделайте вдох, выдох и подождите несколько секунд», — рекомендует Александра.

Если кто-то перебил, не повышайте голос, а спокойно скажите: «Я еще не закончила». Пауза возвращает вам контроль над разговором.

Держите свои эмоции под наблюдением, но не подавляйте их

Важно понимать, что нет задачи убрать эмоции. Эмоции несут информацию. Гнев говорит о том, что нарушены границы, а раздражение подсказывает, что что-то идет не так. Почувствовали, что закипаете? Сделайте паузу. Можно сказать: «Мне нужно несколько минут, чтобы подумать».

«Выйдите из комнаты, выпейте воды, подышите. А потом возвращайтесь с холодной головой. Это не слабость, а желание выйти из ситуации достойно», — советует психолог.

Используйте благодарность как управленческий инструмент

Авторитет не строится только на контроле и указаниях. Он строится на уважении. А уважение отлично растет на почве искренней благодарности.

«Замечайте, что делают ваши коллеги или члены команды. Благодарите за хорошую работу, за вовремя сданный отчет, за предложенную идею. Это не уменьшает вашу власть, а укрепляет ее. Люди гораздо охотнее следуют за тем, кто их ценит», — объясняет эксперт.

Откажитесь от перфекционизма в управлении

Попробуйте делегировать не только задачи, но и ответственность. Разрешите другим совершать ошибки.

«Разрешите себе не доделывать все до блеска. Авторитет строится не на том, что вы все знаете и умеете лучше всех, а на том, что вы создаете пространство, где другим хочется работать», — говорит Александра.

Как вернуть внутреннее равновесие

Обратите внимание на тело. Жесткость часто живет в напряженных плечах и сжатой челюсти. Мягкость и уверенность в прямой спине, спокойно опущенных плечах, мягкой линии губ и спокойном дыхании. Прямо сейчас проверьте, что с вами происходит. Сделайте несколько циклов дыхания с глубоким вдохом и полным выдохом.

«Старайтесь не делить качества на „мужские“ и „женские“. Решительность не делает вас мужчиной. Забота и эмпатия не делают вас слабой. Вы целостный человек. В разных ситуациях вам могут пригодиться разные инструменты. И это нормально», — резюмирует психолог.

Настоящая сила женщины-лидера в умении быть разной. Спокойной и твердой одновременно. Внимательной к другим и бережной к себе. Способной сказать «нет» без чувства вины и сказать «да» без страха потерять авторитет и контроль. Вы не должны выбирать между тем, чтобы быть хорошим человеком и эффективным лидером. Вы можете быть и тем, и другим!