Психологи дали совет, как сохранить добрые отношения после развода

На днях Егор Бероев в разговоре с журналистами признался, что им с Ксенией Алфёровой не удалось сохранить человеческих взаимоотношений. Хотя и высказал надежду, что, может быть, спустя время, когда поутихнут страсти, они всё же смогут общаться и даже работать вместе. Одни поклонники выразили надежду, что рано или поздно так оно и будет, другие заявили, что это вообще ни к чему, поскольку искренней дружбы между бывшими супругами быть на самом деле не может. Действительно ли это так? Или всё-таки возможность сохранить добрые отношения после развода существует? Мы попытались в этом разобраться.

© Нижегородская правда

Уходящая натура

Как уверяют психологи, многое зависит от причины, по которой супруги решаются на развод.

1. Измена. В этом случае мало кому удаётся расстаться по-хорошему. Супруг, которому изменили, чувствует себя преданным и обманутым. И, разумеется, в этот момент меньше всего склонен сохранять тёплые отношения. Нет, как показывает практика, некоторым спустя многие годы удаётся всё же помириться и даже наладить общение. Но обида, засевшая внутри, всё равно не позволит стать этому общению по-настоящему тёплым.

Правда, как уверяют специалисты, из-за неверности одного из супругов распадается лишь четверть браков. Причины разводов остальных семей кроются совсем в иных вещах.

2. Инфантилизм. Именно из-за инфантильного подхода к браку спустя годы и разваливаются многие семьи. Люди рассчитывают с помощью замужества или женитьбы решить какие-то свои проблемы – почувствовать себя взрослым, доказать подругам состоятельность, обрести независимость, кому-то отомстить, что-то доказать, избавиться от одиночества, стать, наконец, счастливым. Однако, как не раз предупреждали специалисты, семья – это не способ решения проблем. И незрелое отношение к браку эти проблемы только усугубляет. Ответственность же за неоправданные надежды супруги возлагают друг на друга. В результате после развода они на долгие годы, а то и навсегда сохраняют стойкую взаимную неприязнь.

3. Разочарование. На волне влюблённости избранник кажется идеальным. Но рано или поздно в муже или жене обнаруживаются недостатки, мириться с которыми никто не хочет. В итоге супруги пытаются переделать друг друга, что неизменно приводит отношения к краху. В этих случаях люди тоже редко умудряются мирно расстаться. Поскольку в разводе каждый опять же винит другого.

4. Изменения. Людям свойственно меняться с годами. Но очень часто темпы этих изменений, да и направления у супругов не совпадают.

Бывает, что один из них меняется, а другой остаётся на прежнем уровне. И постепенно им становится неинтересно друг с другом. Тот из них, кто уходит в развитии вперёд, чаще всего и оказывается инициатором развода.

Бывает, что у супругов меняются интересы и жизненные цели. Им вместе становится неинтересно и некомфортно. Начинает нарастать отчуждение. И в один прекрасный момент оказывается, что под одной крышей живут посторонние люди.

Некоторые пары какое-то время пытаются оставаться вместе – ради детей, по привычке, из страха что-то менять. Но отсутствие интереса и тепла по отношению друг к другу в итоге всё-таки приводит к разрыву.

Такие супруги разводятся обычно мирно. Поскольку, во-первых, оба этого хотят, а во-вторых, каждый понимает, что причина случившегося в нём самом.

Общаться друг с другом в дальнейшем желанием не горят. Но и трагедии из этого не делают. Могут вместе отмечать дни рождения детей и даже встречаться в общих компаниях.

При таком подходе и у детей не возникает комплексов и проблем, и у женщин всегда есть возможность обратиться за помощью к бывшему мужу.

Мирный ход

Впрочем, если развод выдался совсем не мирным, спустя время отношения бывших супругов всё равно могут наладиться.

Правда, чтобы достичь этой дружбы, нужно правильно разводиться. А для этого надо соблюдать следующие правила.

1. Только спокойствие. Не принимайте решение о разводе сгоряча – когда страсти кипят, супруги бьют посуду, проклинают друг друга и всех родственников до седьмого колена. Решение о разводе надо принимать на холодную голову. Тогда оно, во-первых, окажется взвешенным – не исключено, что на самом деле вы и разводиться-то не хотите, а во-вторых, позволит вам проанализировать ситуацию и сохранить лицо.

2. Виноватых нет. Даже если семья распалась из-за измены одного из супругов, он всё равно не может считаться единственным виновником произошедшего.

В измене, как мы уже не раз говорили, всегда виноваты оба. Поскольку поход супруга налево обычно является следствием определённых проблем в отношениях. И к возникновению этих проблем обычно причастны оба. Значит, какие-то потребности одного из партнёров в этих отношениях не удовлетворялись. А другой партнёр этого не замечал или не желал идти навстречу.

Правда, и брать всю вину за случившееся исключительно на свои плечи тоже не стоит. В этой ситуации нет крайних. В отношениях участвуют оба партнёра. Они несут за них равную ответственность. И если отношения разрушаются, значит, оба сделали что-то не так. В этом случае вина делится ровно пополам.

И как только вы откажетесь от стремления винить во всём свою бывшую вторую половину, у вас пропадёт желание мстить, причинять боль, оскорблять человека, с которым недавно вы готовы были связать всю свою жизнь. И вам будет намного легче найти общий язык.

3. Без боли. Постарайтесь быть максимально корректны друг с другом. Не опускайтесь до оскорблений и истерик, которые в первую очередь унижают того, кто их затевает.

Откажитесь от выяснения отношений с ушатом претензий, переходом на личности, оскорблениями и стремлением побольнее пнуть бывшего супруга. Страсти со временем улягутся, а обида от причинённой боли останется. Да и вам, возможно, потом тоже будет неловко вспоминать о тех моментах. Всё это ещё долго будет мешать наладить нормальные отношения.

К тому же, если вы испытываете желание побольнее уколоть бывшего мужа или жену, значит, вы не готовы к расставанию. И в этом случае лучше постараться понять, чего именно не хватало вашим отношениям и возможно ли их как-то изменить. Но только имейте в виду – меняться в этом случае придётся и вам, а не только спутнику жизни.

4. По понятиям. Как в один голос твердят специалисты, истинная причина развода кроется в непонимании и дискомфорте, возникших между супругами, в их нежелании слышать и чувствовать другого, подстраиваться под него. Именно из-за этого возникают проблемы в отношениях, которые нередко и становятся причиной измены.

Постарайтесь понять, что могло не устраивать его в ваших отношениях и почему вы не пытались это исправить, что помешало вам это исправить. Возможно, вы сами были за что-то обижены на вторую половину и поэтому не хотели ради него стараться. Возможно, вам просто не хотелось затрачиваться на партнёра – и в этом случае даже хорошо, что вы решили расстаться. А может, вам просто не хватало умения общаться и поэтому вы не могли понять потребности друг друга.

Бывает, что, проанализировав ошибки и изменив своё поведение и отношение к избраннику, супруги понимают, что развод всё-таки был ошибкой. И спустя время они возвращаются друг к другу. Примеров, когда бывшие муж и жена снова начинают жить вместе, хоть отбавляй. Правда, для этого желание вернуться должно быть у обоих.

Но даже если вы не планируете возвращать отношения, при таком подходе у вас будет возможность направить их в дружеское русло.

5. Детальный план. Тщательно обговорите все юридические и практические вопросы – выплата алиментов, совместная оплата обучения ребёнка, раздел имущества… Как и когда ребёнок будет общаться с папой, бабушкой и дедушкой с его стороны. Если к этому обсуждению вы подошли, приняв к сведению предыдущие советы, вам будет довольно легко договориться. Ну, если, конечно, бывший супруг – не отъявленный инфантил, упорно отстраняющийся от участия в жизни ребёнка.

6. Ребёнок вне игры. Обязательно вместе поговорите с ребёнком. Объясните ему, что родители решили жить порознь, но на отношении к нему это никак не скажется. Ребёнок должен знать – папа и мама по-прежнему его любят и всю жизнь будут заботиться о нём.

Ни в коем случае не впутывайте ребёнка в свои разборки, не спекулируйте им, не настраивайте против бывшего мужа, не говорите про него гадостей. Если поведение отца и в самом деле было далёким от идеала, ребёнку не стоит знать подробностей. Вы сможете поделиться ими, когда он станет взрослым – если такая потребность сохранится.

Конечно, выполнение всех этих правил потребует немало усилий. Но зато позволит выйти из крайне травматической ситуации развода с наименьшими потерями. И во взаимоотношениях с бывшим супругом в том числе.