Эксперт раскрыла типичный портрет человека, склонного к прокрастинации

Многие люди время от времени откладывают важные дела, но когда это становится образом жизни, психологи говорят о прокрастинации. Елизавета Куликова, методист лаборатории психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, рассказала, как может выглядеть типичный портрет человека, склонного к этому состоянию.

Прокрастинация — это откладывание, чаще всего важных дел, в пользу занятий, не заслуживающих внимания в данный момент.

«Например, сейчас важно вести смету или договор, а человек предпочитает смотреть на потолок», — пояснила Куликова.

Говоря о портрете человека с прокрастинацией, специалист предлагает представить линейного менеджера с нерегулярным графиком и переработками. Ключевые черты такого человека:

Таким образом, за внешним бездействием часто стоит не лень, а внутреннее напряжение и психологический барьер.

Куликова подчёркивает, что при прокрастинации когнитивные функции человека — критика, прогнозирование, способность к анализу — не страдают. Проблема не в том, что человек не может выполнить задачу интеллектуально. Он просто не может себе помочь в связи с психологическим барьером и бунтом.

