В России расширили перечень профессий для альтернативной службы

Список доступных должностей для прохождения альтернативной гражданской службы в России увеличился до 363 позиций. Соответствующий приказ Министерства труда и соцзащиты РФ официально вступил в силу.

Ранее в перечне находилась 271 специальность. Теперь в список дополнительно включили такие профессии, как врач-невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, лесной пожарный, токарь, зоолог, синоптик, костюмер, настройщик пианино и роялей и другие.

В феврале Минтруд подготовил проект приказа об актуализации реестра профессий и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы в 2026 году. Актуализация проводилась на фоне вступления в силу обновленного Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. В него добавили около 1,7 тысячи позиций. Часть из них теперь включили в список для прохождения альтернативной гражданской службы.

