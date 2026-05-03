Психолог объяснил, откуда берется тревога из-за денег

Клинический психолог Геляна Ширикинова объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», откуда берётся тревога из-за денег. По её словам, напряжение возникает там, где у человека нет опоры. В случае с деньгами ей может быть стабильная работа: вы всегда знаете, что в определённое число месяца получите зарплату.

«Если вы зарабатываете фрилансом, проектной работой, у вас свой бизнес или в вашей компании грядут сокращения, стабильности гораздо меньше. Это может провоцировать тревогу», — сказала эксперт.

Также не стоит забывать об экономической нестабильности, которая сильно влияет на психологическое состояние. Даже если у вас стабильная работа и нет долгов, но в новостях вы регулярно читаете прогнозы о грядущем кризисе, волей-неволей мысли о завтрашнем дне будут вызывать опасения.