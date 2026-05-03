Невролог: из-за ИИ люди теряют способность генерировать собственное мнение

Признаки работы искусственного интеллекта заметны в постах граждан в соцсетях, научных статьях и даже в диалогах при личном общении.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат медицинских наук, руководитель группы нейроинтерфейсов, старший научный сотрудник Российского центра неврологии и нейронаук Роман Люкманов.

Он выразил надежду, что нейросети останутся помощниками и не превратятся в «растлителя разума и способности к мышлению».

«В последнее время ты нередко замечаешь, что твой собеседник разговаривает как DeepSeek или ChatGPT. Очень часто и в переписке это можно заметить, и в последнее время и в научных статьях можно замечать некоторые признаки. И просто в разговоре. То есть люди перестают генерировать и транслировать собственное мнение. Сначала пользуются каким-то помощником, на этом основании формулируют фразы, но не собственное мнение. И транслируют их дальше в соцсетях, в разговоре и так далее. Это, конечно, я думаю, временно, но определённая часть людей в этом останется. Дальше, я надеюсь, что эволюция всё-таки возьмёт своё, и мы это преодолеем. И искусственный интеллект станет помощником, а не растлителем нашего разума и способности к мышлению. Если мы не используем функцию, то она постепенно утрачивается».

Ранее Люкманов призвал отказаться от использования нейросетей для самолечения.