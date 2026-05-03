Назван простой способ справиться с легкой формой депрессии

Уход за растениями в целях отдыха и восстановления эмоционального состояния будет эффективен для людей с тревожностью, хроническим стрессом и легкой формой депрессии, рассказала «Газете.Ru» медицинский психолог Центра ментального здоровья София Павлова.

Сразу важно отметить, что при диагнозе депрессия любые методы саморегуляции эффективны в комплексе с профессиональной индивидуально подобранной терапией. Инструменты успокоения (арт-терапия, уход за растениями и другие) могут поддерживать стабильное эмоциональное состояние, однако упор лучше делать на сессии со специалистами.

«Уход за растениями в целях отдыха и восстановления эмоционального состояния будет эффективен для людей с тревожностью и хроническим стрессом, — для них это безопасное и доступное хобби для снижения фонового негатива. Также при легкой апатии наблюдение за ростом и развитием растений может вернуть интерес к жизни и дать необходимое ощущение продуктивности. Помимо этого, уход за цветами поможет перезагрузить мозг после напряженного дня, что очень важно людям, которые занимаются активной умственной деятельностью и общением», — объяснила специалист.

Однако Павлова подчеркнула: не всем подходит уход за растениями для борьбы с проявлениями тревоги и депрессии.

«Важно знать себя и свои особенности, чтобы понимать, какой метод подойдет. Помочь в этом может профильный специалист. Меньшей эффективностью забота о растениях обладает среди пациентов с депрессией из-за нехватки сил на другие, более важные бытовые задачи. Перфекционисты, склонные к повышенному контролю, могут усугубить свое чувство вины и недостаточной правильности. Чтобы уход за растениями приносил радость и пользу, а не превращался в еще одну обязанность, стоит придерживаться простых правил. Выбирайте более простые для ухода растения, которые не требуют постоянного строгого контроля и особых правил выращивания, выделите 15–20 минут в день или несколько раз в неделю на общение с растениями, и не корите себя за неудачи: если растение погибло — это не катастрофа», — заключила специалист.

