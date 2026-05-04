Психотерапевт назвала железные причины мастурбировать перед свиданием

Британский психотерапевт Ханна Джексон-Маккэмли рассказала о пользе самоудовлетворения перед свиданием. Железные причины мастурбировать перед встречей с потенциальным партнером она назвала в беседе с Metro.

Специалистка утверждает, что мастурбация может помочь уменьшить нервозность или беспокойство перед ответственной встречей, так как благодаря самоудовлетворению высвобождаются нейромедиаторы хорошего самочувствия, включая дофамин, окситоцин и эндорфины.

«Исследования показали, что эйфория, возникающая после самостимуляции, связана с позитивностью восприятия тела и уверенностью в себе. Секс после этого не обязателен, но вы будете чувствовать себя привлекательнее, а это может успокоить нервы», — отметила она.

Джексон-Маккэмли добавила, что самоудовлетворение помогает наладить контакт со своей чувственностью, что позволяет получать больше удовольствия и от секса с партнером.

«Если у вас хорошие отношения с собственным телом и вы знаете, что доставляет вам удовольствие во время мастурбации, вы будете чувствовать себя более уверенно, получая сексуальное удовольствие с другим человеком, и сможете яснее сформулировать, чего хотите», — заключила она.

Ранее сексолог Джиджи Энгл предупредила женщин об опасности мастурбации с помощью струи воды из душа. По ее словам, вода может попасть во влагалище и уничтожить полезную микрофлору.