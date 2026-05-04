Три ловушки майских праздников, ведущие к чувству разбитости

Клинический психолог и нутрициолог выделила три ловушки: погоня за «идеальным отдыхом» ведет к нейрохимическому срыву, алкоголь и шашлык вызывают «синдром пиршественной комы», а необходимость постоянно играть социальные роли истощает психику. Врач, среди прочего, рекомендовала соблюдать технику тихого утра для восстановления циркадных ритмов.

Клинический психолог и нутрициолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров – Нахабино» Ольга Уманова проанализировала феномен «синдрома утомлённого отдыха». По ее словам, первая ловушка — интоксикация «идеальным отдыхом»: мозг, не получив обещанной дозы идеала, погружается в нейрохимический абстинентный синдром, что отнимает больше ресурсов, чем рабочий дедлайн.

Вторая ловушка — это «метаболический туман»: алкоголь блокирует фазу глубокого сна, а шашлык и сладости запускают системное низкоуровневое воспаление. Третья ловушка — эмоциональный сквозняк: необходимость четыре дня без перерыва носить маски «хорошего родственника» или «души компании» истощает ресурс саморегуляции до нуля.

В интервью Life.ru Уманова рекомендует легализовать бесполезность, перед застольем создать белково-жировую подушку, употребив сало и авокадо, а также практиковать «тихое утро», принимая контрастный душ и выпивая воду с электролитами.

