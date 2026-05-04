Главную причину возникновения прокрастинации назвала психолог

Практический психолог рассказала, почему возникает прокрастинация — стремление постоянно откладывать важные дела «на потом. По словам Лилии Лазаревой, таким образом люди стараются неосознанно избежать стресса, сообщает NEWS.ru.

Практически каждый человек сталкивался с прокрастинацией или ее последствиями. Эксперт отметила, что если выполнение какой-либо задачи связано с напряжением и стрессом, человек стремится избежать этого. Он откладывает выполнение дела или вовсе отказывается им заниматься.

Еще одна причина — страх ошибиться или получить результат, далекий от желаемого. Чтобы справиться с прокрастинацией, следует заранее отказаться от завышенных ожиданий, отметила эксперт. Так, важно сделать первый шаг, даже маленький. После этого справиться с выполнением задачи станет легче.

