Названа самая важная для привлекательности часть лица

Нос оказался самой важной частью лица с точки зрения его привлекательности, показало исследование с использованием технологии отслеживания взгляда. Его результаты опубликованы в журнале Plastic and Reconstructive Surgery.

© Naukatv.ru

«С помощью айтрекинга мы обнаружили, что наблюдатели меньше смотрят на привлекательные носы, смещая фокус на другие области — прежде всего, на глаза. Это напрямую касается пластических хирургов, выполняющих ринопластику, и подчеркивает важность целостной оценки лица для достижения гармонии», — говорит пластический хирург Роберт Д. Галиано из Медицинской школы Файнберга при Северо-Западном университете в Чикаго, старший автор работы.

Фото 34 представителей разных расовых и этнических групп показали 31 добровольцу. Взгляд их отслеживали профессиональным бесконтактным айтрекером. Потом опросили о впечатлениях — и сопоставили ответы с движением глаз.

Если нос казался некрасивым, взгляд зрителя дольше задерживался на нем (0,81 секунды против 0,72) и чаще возвращался; кроме того, в этом случае испытуемые внимательнее изучали рот на изображении. Если же нос оценивался как привлекательный, участники дольше любовались глазами (1,92 секунды против 1,69).

На изолированных снимках носы с асимметрией кончика получали более низкие оценки привлекательности. Однако на полноценных портретах зависимость между асимметрией и привлекательностью носа исчезала. Не выявили связи и с «неоклассическими канонами» — наборами пропорций и углов, которые традиционно считаются эталонами красоты.

Фото: Naukatv.ru

Исследование «выявляет роль симметрии и пропорциональности носа в привлекательности лица», считают его авторы. Хотя на первый взгляд это кажется неочевидным, результат согласуется с предыдущими работами, где сравнивали взгляды на пациентов до и после ринопластики, и подтверждает «важность целостной оценки эстетики носа».

«Проще говоря, непривлекательные носы притягивают взгляд и отвлекают внимание от других черт лица — например, от красивых глаз или губ, — резюмирует Галиано. — Многие наши пациенты перед ринопластикой фокусируются на конкретных деталях, которые им не нравятся, не задумываясь о том, как нос влияет на общее восприятие лица. Наше исследование показывает, что привлекательный нос гармонизирует лицо именно тем, что не выделяется».

По его мнению, это открытие имеет прямое практическое значение для эстетической хирургии — особенно в части формирования реалистичных ожиданий пациента при планировании операции.