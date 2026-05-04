Как садоводство влияет на психику

Садоводство способно положительно влиять на психоэмоциональное состояние человека. Однако такая работа не выступает в качестве самостоятельного метода лечения психических расстройств. Об этом газете «Известиям» сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Эксперт объяснила, что садоводство может дополнять психотерапию и медикаментозное лечение. Работа на земле способно ускорять восстановление после стрессовых состояний и снижать риск повторного возникновения тревоги или депрессии в условиях комплексного подхода.

«Положительный эффект объясняется нейробиологическими механизмами. Умеренная физическая активность на открытом воздухе в течение 20-30 минут способствует снижению уровня кортизола на 15-22%, что помогает уменьшить стресс. Кроме того, контакт с почвой может запускать процессы, связанные с выработкой серотонина — нейромедиатора, влияющего на настроение», — рассказала врач.

По ее словам, не менее важную роль играет смена когнитивного режима. Повторяющиеся осмысленные действия, в числе которых уход за растениями, помогают сместить фокус внимания и снизить уровень умственного напряжения. Однако терапевтического эффекта удастся добиться только при соблюдении определенных условий.

Психотерапевт посоветовала выделять на садоводство около 30-45 минут 3-4 раза в неделю. При этом важно концентрироваться на процессе, а не на результате, а также избегать переутомления. Также внимание важно уделять фиксации внимания на ощущениях, чувствуя температуру почвы, влажность растений и ритм собственного дыхания.

Однако людям в острой фазе психических расстройств, при выраженной депрессии или высокой степени истощения следует избегать подобной активности, поскольку она может оказаться чрезмерной нагрузкой. В такой ситуации садоводство стоит вводить постепенно и только после стабилизации состояния.

Доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Галина Абрамова до этого рассказала «Газете.Ru», что многие ставят рассаду на балкон. Однако не все виды культур могут перенести даже небольшой похолодание ночью. Например, томаты, перец, баклажаны, огурцы и кабачки.

Ранее психолог рассказала, что россияне начали бояться включать новостную ленту.