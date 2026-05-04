Исследование показало различия в мозге у людей с низкой эмпатией

По данным публикации в журнале Biological Psychiatry: Global Open Science, международная группа исследователей проанализировала связь между психопатическими чертами, уровнем эмпатии и структурой мозга у мужчин. Результаты показывают устойчивые анатомические ассоциации.

С помощью МРТ-сканера исследователи измеряли толщину коры мозга и площадь ее поверхности. Эти параметры отражают разные механизмы развития мозга и не сводятся друг к другу. Для анализа мозг разделили на сотни небольших участков, что позволило увидеть изменения не в целом, а на уровне конкретных зон.

Ключевое наблюдение: у участников с более выраженными психопатическими чертами фиксировалась увеличенная площадь поверхности коры. Особенно это проявлялось в областях, связанных с социальным восприятием — верхней височной коре, слуховых зонах и паралимбических структурах, которые связывают эмоции и когнитивную обработку.

Важно, что этот результат не совпадает с рядом более ранних исследований. Ранее ученые чаще находили уменьшение общего объема мозга у людей с выраженной психопатией. В новой работе картина иная — меняется не размер в целом, а именно конфигурация коры.

Кто участвовал в исследовании

В выборку вошли 804 взрослых мужчины из исправительных учреждений США. Для диагностики использовались клинические интервью и стандартный контрольный список психопатии, а уровень эмпатии оценивался с помощью опросника межличностной реактивности.

Эмпатия в исследовании рассматривалась как минимум в двух компонентах:

когнитивный (понимание чужой точки зрения);

аффективный (эмоциональное сопереживание).

Психопатия, в свою очередь, делилась на межличностно-аффективные черты (например, отсутствие раскаяния, манипулятивность) и антисоциально-импульсивные (безответственность, преступное поведение).

Фактически исследование показывает, что эмпатия не «выключается» целиком. Нарушаются разные ее компоненты, и каждый из них связан со своим типом психопатических черт.

Как устроен мозг у таких людей

Отдельный анализ показал, что у этой группы изменена внутренняя организация мозга. Обычно в нем есть постепенный переход от областей, которые обрабатывают простые сигналы (например, зрение или звук), к зонам, отвечающим за более сложное мышление и анализ. У участников с выраженными психопатическими чертами эта разница между зонами оказалась менее четкой. Проще говоря, разные участки мозга выглядели менее «разделенными» по функциям, как будто общая структура стала более сглаженной.

Подобные изменения ранее отмечались и при других психических состояниях, включая депрессию и шизофрению, однако механизмы могут быть разными.

Что важно учитывать

При этом оценки собственной эмпатии почти не совпали с данными МРТ. Структурные особенности мозга были связаны с психопатическими чертами, но не показали надежного совпадения с тем, как участники сами оценивали свою способность к сочувствию.

Исследование также не утверждает, что особенности мозга напрямую определяют поведение. Речь идет о статистической связи. Ученые фиксируют устойчивые различия между группами, но не могут однозначно установить, что является причиной, а что следствием.

В итоге акцент смещается с вопроса о размере мозга на его организацию. Именно то, как устроены и взаимодействуют различные области, может играть более важную роль в понимании антисоциального поведения.