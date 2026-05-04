Психолог дал совет «тревожникам»

Психолог рекомендовала «тревожникам» заниматься спортом три-четыре раза в неделю. Физические упражнения помогают человеку успокоиться.

© РИА Новости

Также полезно регулярно ходить в баню и «много плакать», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Люди, которые обладатели тревожных расстройств, они должны очень много заниматься спортом. Почему? Так как в их организме всегда много адреналина и кортизола, эти избытки надо где-то выжигать. Выжигаются они при помощи пота или слёз. Они должны много плакать и много заниматься спортом. И в баню ещё регулярно ходить. Тогда организм будет самостоятельно эти излишки из организма, и человек будет естественным образом успокаиваться. Все тревожники всегда должны заниматься спортом три-четыре раза в неделю. Это даже не про красоту, а про терапевтические цели».

Ранее психиатр Диана Генварская связала веру в мистических существ с повышенной тревожностью. Если человек начинает их видеть и общаться с ними, стоит обратиться за помощью к специалисту.