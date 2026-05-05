Мужчины и женщины назвали причины моментально разочароваться в партнере

Мужчины и женщины, которые однажды моментально разочаровались в партнере, рассказали о своем опыте. Историями они поделились в разделе AskReddit на Reddit.

Один из пользователей рассказал, что его отношение к жене изменилось после того, как она отказалась оплачивать врача для их 18-летней дочери. Мужчина уточнил, что после этого принял решение развестись.

«У нас был резервный фонд для покрытия медицинских расходов, и когда я попросил оплатить этот счет из этого запаса, она отказалась. Жена сказала, чтобы я никогда больше не просил ее оплачивать расходы взрослого ребенка», — LordNoWhere, пользователь Reddit.

Другой пользователь отметил, что разочаровался в супруге после того, как перенес инсульт.

«Когда у меня случился инсульт и я несколько минут не мог ни пошевелиться, ни даже моргнуть, она пригрозила выцарапать мне глаза, потому что ей показалось, что я странно смотрю на нее. А могла бы вызвать врача», — hellvpr, пользователь Reddit.

Одна женщина добавила, что разочаровалась в бывшем партнере 10 лет назад после того, как рассказала ему о своей детской мечте. Она рассказала, что всегда хотела написать книгу, а ее бойфренд стал единственным человеком, которому она рассказала об этом.

«Я все больше и больше вдавалась в подробности, потому что он казался искренне заинтересованным. Это придало мне уверенности в том, что книга может получиться интересной. Когда я закончила, он расхохотался и сказал: «Это самое глупое, что я когда-либо слышал». Сейчас мне 29, и я до сих пор не написала ни строчки», — Dandi21091987, пользовательница Reddit.

