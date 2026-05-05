Эксперт объяснил, как зумеры могут разрушить институт семьи

Отказ от личного общения у поколения зумеров может разрушить институт семьи. Об этом предупредил психиатр и психолог Владимир Крупин.

По его словам, люди, которые не получают опыт прохождения конфликтов, почти не развивают у себя способность выстраивать долгосрочные, крепкие, надежные отношения.

«Это именно то, из-за чего во многом и разрушается, например, институт семьи и брака», — уточнил эксперт «Абзацу».

Недостаток общения кратно увеличивает вероятность возникновения депрессивных расстройств. Одновременно и технологический прогресс последних лет создал значительный разрыв между поколениями.

Если взрослые люди в большинстве своем успели получить базовые навыки коммуникации в доцифровую эпоху, то для зумеров ситуация осложняется тем, что технологии радикально изменили приоритеты и ценность партнерства. Это делает установление прочного контакта между представителями разных возрастов еще более сложной задачей, подчеркнул Крупин.

Ранее член СПЧ, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков говорил, что российским детям нечего делать в соцсетях до 14 лет.