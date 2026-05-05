Как научиться говорить маме «нет» и не чувствовать себя виноватой

Отношения взрослой дочери с матерью зачастую похожи на американские горки — сегодня ты лучшая в мире, а завтра — неблагодарная эгоистка. Где проходит граница между заботой и подчинением? Искренностью и манипуляцией? И как научиться говорить «нет» той, кто воспринимает это как отказ в уважении? Разобраться помогла психолог Евгения Заяева.

Почему мы не можем отказать маме

«Я пошла с подругами в театр, но мама захотела присоединиться к нам», «Хотела валяться все выходные дома, но надо ехать с мамой на дачу», «Мы собирались с мужем и детьми отдохнуть на море, но, наверное, мама поедет с нами»... Таких ситуаций тысячи — от бытовых мелочей до глобальных планов — переезда в другой город, воспитания детей, выбора профессии и т.д.

«Семейная иерархия — штука очень коварная. Часто дочь продолжает чувствовать себя девочкой рядом с матерью, даже будучи взрослой женщиной, а многие матери хотят оставаться влиятельной фигурой в жизни своих детей», — подчеркивает психолог.

Как отмечает наш эксперт, идти против воли мамы сложно, ведь тут — любовь ребенка к маме. Евгения:

«Ложная цепочка выглядит так: отказать маме — значит огорчить ее, она не будет меня любить. Детская психика усваивает этот принцип и хранит его многие годы: я хорошая девочка, и мама меня любит. Это убеждение особенно сильно, если в детстве мама была отстраненной, холодной, отсутствующей. Ребенок усваивает — любовь мамы надо заслужить».

Как любить маму, но не подчиняться

Чтобы выстроить гармоничную связь с матерью, важно прийти к взрослым, честным отношениям без манипуляций с одной стороны, и чувства вины с другой.

«Большинство матерей жаждут не подчинения, а уважения и признания. Уважение сильнее жалости. Манипуляции — лишь способ получить желаемое, ведь признаться себе в своей слабости и своем страхе мамы часто не могут», — подчеркивает психолог.

В свою очередь, дочь тоже ждет от матери уважения — своим границам, своей взрослости, самостоятельности. Но как этого добиться?

«Научитесь говорить с мамой прямо и честно, но не объясняя причины отказа и не оправдываясь. Например, „Сегодня у меня не получится“, „Я могу через неделю“, „В этот раз мы сделаем, как планировали, а в следующий раз вместе с тобой“», — советует Евгения.

А что с чувством вины?

Навсегда и полностью избавиться от сложных чувств вряд ли получится, ведь мама так и останется мамой. Но когда вы разрешите этот конфликт внутри себя, то сможете жить без ощущения «я ужасная дочь».